بن‌گویر: به فلسطینیان شلیک کنید، حتی به کودکان

ایتامار بن گویر به افسران پلیس رژیم صهیونیستی دستور داد تا به فلسطینیان حتی اگر تهدیدی برای جان آنها نداشته باشند، شلیک کنند.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۹۴
3 بازدید
بن‌گویر: به فلسطینیان شلیک کنید، حتی به کودکان

کانال رسمی رژیم صهیونیستی «کان» گزارش داد برخلاف دستورات تیراندازی و آتش گشودن، بن گویر، وزیر امنیت داخلی به نیروهای یاماس (یگان ویژه پلیس به اصطلاح مقابله با تروریسم) در کرانه باختری گفت: «شما از همه حمایت‌های من برخوردار هستید. وقتی یک فلسطینی را می‌بینید، حتی اگر خطری برای شما نداشته باشد به او شلیک کنید.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این دستور بن گویر ممکن است در را برای کشتار بیشتر فلسطینی‌های بی‌گناه در کرانه باختری، که شاهد افزایش تنش است، باز کند.

در این باره روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت اظهارات بن گویر در بازرسی از پایگاه «یاماس» و «مغاو« (پلیس مرزبانی) در کرانه باختری بیان شده‌است.
 

بن گویر غزه اسرائیل حماس فلسطینی‌ها شلیک گلوله نسل کشی کشتار جمعی کرانه باختری خبر فوری
