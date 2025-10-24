En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طائب: نسل جوان آمریکا مقابل اسرائیل موضع گرفت

مسئول اسبق سازمان اطلاعات سپاه گفت: مقابله با فشارها و جنگ ترکیبی دشمن، با شعار و فریاد امکان‌پذیر نیست، بلکه باید کارآمدی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به اثبات برسد و مردم باید حس کنند نظام در حال حل مسائل است و مطالبه گری نیز باید مدل‌محور و راهبردی باشد.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۸۹
| |
202 بازدید
طائب: نسل جوان آمریکا مقابل اسرائیل موضع گرفت

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسین طائب رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در سی و سومین نشست هم‌اندیشی سخنرانان مرتبط با هیئت رزمندگان اسلام در مجتمع حضرت معصومه (س) با تحلیل تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه اخیر نقطه کانونی برای بررسی شرایط ایران، منطقه و حتی جهان است و تحلیل دقیق آن، امکان شناخت روندهای آتی را فراهم می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام‌ طائب ادامه داد: در شرایط کنونی، انقلاب اسلامی و جبهه استکبار در مرحله‌ای قرار گرفته‌اند که سرعت تحولات از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است و دیگر همه چیز بر اساس محاسبات پیشین پیش نمی‌رود.

وی در توضیح چرایی آغاز جنگ گفت: بازنگری راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، دهکده جهانی با رهبری خود و تغییر قانون امنیت ملی را ترسیم کرد. سند امنیت ملی ۲۵ ساله آمریکا تا سال ۲۰۲۵، برداشتن موانع تداوم قدرت جهانی را هدف قرار داده بود و در بازنگری سال ۲۰۲۰، این کشور اذعان کرد که تا ۲۰۲۵ به اهداف خود نخواهد رسید و دهه ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ را سرنوشت‌ساز اعلام کرد. در این سند، ایران و خاورمیانه به‌عنوان مسئله‌های تعیین‌کننده معرفی شدند.

مسؤل اسبق سازمان اطلاعات سپاه افزود: براساس هماهنگی استراتژیک واشنگتن و تل‌آویو، آمریکا راهبرد جنگ ترکیبی را به اجرا گذاشت و اسرائیل بخش امنیتی آن را مدیریت می‌کرد تا از طریق ایجاد درگیری‌های پیرامونی، هژمونی خود را در منطقه تثبیت کند و رژیم صهیونیستی موظف بود عملیات موسوم به «دیوار به دیوار» را اجرا کند که شامل هدف‌گیری جهاد اسلامی، حماس، غزه، حزب‌الله، سوریه، عراق و ایران بود.

وی با مرور روند تحولات جهانی ادامه داد: اما واقعیت‌ها از پیش‌بینی‌های آمریکا و اسرائیل پیشی گرفت و ایران در جریان اغتشاشات داخلی ضعیف نشد، روسیه پیش‌دستانه در اوکراین حمله کرد و عملیات پیش‌دستانه حماس، مدیریت جنگ را از دست آمریکا و اسرائیل خارج کرد.

مسؤل اسبق سازمان اطلاعات سپاه به شکست‌های میدانی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: اسرائیل با وجود حمایت آمریکا نتوانست حماس را نابود کند، غزه را تصرف کند، به تونل‌ها دست یابد یا اسرا را آزاد کند و همین ناکامی موجب شد آمریکا به‌صورت مستقیم وارد مذاکره با حماس شود.

وی دلایل توقف جنگ را ترکیبی از فشار سیاسی، خستگی میدانی و کاهش تاب‌آوری اجتماعی در جبهه مقابل عنوان کرد و افزود: بر اساس نظرسنجی‌ها، در اسرائیل بیش از ۴۰ درصد مردم تنها با جنگ کوتاه‌مدت موافق بودند و در آمریکا نیز ۸۵ درصد مردم معتقد بودند نباید وارد جنگ بعدی علیه ایران شوند و مشکلات عملیاتی و بودجه‌ای نیز فشار زیادی به طرف مقابل وارد کرد و لایحه‌های متمم دفاعی به کنگره ارائه شد که همه این عوامل تصمیم آتش‌بس را تسریع کرد.

مسؤل اسبق سازمان اطلاعات سپاه همچنین به اختلافات راهبردی میان آمریکا و اسرائیل پس از آتش‌بس اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها خواهان کنترل تنش و بازگشت به صلح مقتدرانه‌اند، اما اسرائیل همچنان به دنبال گسترش عملیات در لبنان و سوریه است و در لبنان، آمریکا بر نقش عربستان تأکید دارد، اما اسرائیل به دنبال اقدام مستقیم است و در سوریه اختلاف بر سر حمایت یا مهار جریان جولانی است و در عراق، آمریکایی‌ها به دنبال تأثیرگذاری از مسیر انتخابات هستند، در حالی که اسرائیل نگاه نظامی دارد و این اختلافات نشانه تضعیف انسجام در جبهه استکبار است.

حجت‌الاسلام طائب تأکید کرد: مقابله با فشارها و جنگ ترکیبی دشمن، با شعار و فریاد امکان‌پذیر نیست، بلکه باید کارآمدی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به اثبات برسد و مردم باید حس کنند نظام در حال حل مسائل است و مطالبه گری نیز باید مدل‌محور و راهبردی باشد.

وی افزود: تاب‌آوری اجتماعی شکل گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه، دستاورد بزرگی برای ملت ایران است و باید به‌عنوان عامل تقویت ارتباط میان حکومت و مردم مورد استفاده قرار گیرد و جنگ ۱۲ روزه موجب شد معادلات جهانی تغییر کند و حتی نسل جوان در آمریکا و غرب که پیش‌تر بی‌تفاوت بودند، نسبت به رفتار اسرائیل موضع گرفتند و شکاف نسلی در حمایت از تل‌آویو آشکار شد.

مسئول اسبق سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به نظر یک استاد دانشگاه آمریکایی گفت: طوفان الاقصی، نسل جدیدی از مردم آمریکا را از بی‌تفاوتی به آگاهی رساند و این بزرگ‌ترین شکست رژیم صهیونیستی در عرصه افکار عمومی بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
طائب آمریکا مردم آمریکا ایران جنگ با ایران جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اسرائیل خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
کفش‌هایی با طرح سم الاغ رونمایی شد
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
فیروز کریمی مجبور به عذرخواهی شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bZp
tabnak.ir/005bZp