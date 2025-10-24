۱۲ گردشگر مفقود شده در فیلبند پیدا شدند

مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: به دنبال مفقود شدن ۱۲ نفر گردشگر در جنگل‌های فیلبند این موضوع در دستورکار تیم‌های امدادی و بحران استان مازندران قرار گرفت.

حسینعلی محمدی شیرکلایی با اشاره به پیدا شدن گردشگران مفقود شده در منطقه ییلاقی و تفریحی توریستی فیلبند، اظهار کرد: ساعت ۲۱ روز پنجشنبه یکم آبان گزارشی مبنی بر مفقود شدن چند نفر مسافر در منطقه فیلبند به واحد هشدار سریع این اداره کل داده شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: ۱۵ نفر طبیعت گرد اهل تهران در منطقه فیلبند به جنگل نوردی پرداخته بودند که سه نفر از آنها یک خانم و یک آقا و یک نفر دیگر برگشتند و ۱۲ نفر دیگر راه را گم کردند که گزارش مفقودی را آن ۳ نفر اطلاع دادند.

به گفته محمدی، با هماهنگی‌های لازم با بخشدار بندپی غربی و فخاری رئیس هلال احمر استان از ساعت ۱۲ شب یک تیم امداد و نجات به منطقه اعزام شده که بدلیل تاریکی، صعب العبور بودن منطقه اعزام این عملیات بسیار سخت و طاقت فرسا بود.

مدیر کل مدیریت بحران افزود: با تمام توان جستجو برای امداد به افراد گمشده در منطقه فیلبند ادامه داشت و با وجود اضافه شدن سه تیم امدادی نیروهای مردمی که به منطقه اشراف کامل داشتند موفق به امدادرسانی به افراد گمشده نشده بودیم.

۱۲ نفر مفقود شده در منطقه صعب العبور و جنگلی فیلبند پیدا شدند

محمدی گفت: منطقه بشدت صعب العبور و فاقد پوشش شبکه مخابرات بود و آخرین موقعیت مکانی این افراد منطقه جنگلی بین دیبا و سنگال تخمین زده شده که با برنامه ریزی تیم‌های امداد و نجات تا عصر روز گذشته جستجو به نتیجه نرسیده بود.

وی افزود: باتوجه به محدوده لوکیشنی که داشتیم ردیابی شدند و خود را به گاوبانان منطقه رساندند و توسط راه‌بلدهای محلی پیدا شده و در حال بازگشت هستند.

مدیرکل مدیریت بحران در توصیه‌ای گفت: باتوجه به اینکه در هفته گذشته نیز یک تیم دوچرخه سواری در محدوده جواهرده گم شده بودند تاکید می‌شود؛ گردشگران بدون استفاده و همراهی از راه بلدهای محلی اقدام به جنگل‌نوردی نکنند.

چهار تیم جست‌وجو اعزام شدند

در همین راستا غلامعلی فخاری رئیس جمعیت هلال احمر مازندران نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیدا شدن این تیم ۱۲ نفره گفت: ۴ تیم چهار نفره به منطقه بلده و فیلبند اعزام شده بودند.

وی افزود: دادگستری، بخشداری نیز پای کار بودند.

رئیس جمعیت هلال احمر مازندران گفت: خوشبختانه به کمک راه‌بلدها این گردشگران راه را پیدا کرده در حال انتقال به پایین دست هستند و حال همگی مساعد است.

