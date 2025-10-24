قیمت برنج پاکستانی، دو برابر هندی!

برنجهای هندی و پاکستانی دو رقیب دیرینه سفره ایرانیاند. برنج هندی، بهویژه نوع باسماتی، عطر تند و دانههای بلند دارد و هنگام پخت بهخوبی قد میکشد اما گاهی خشک میشود. در مقابل، برنج پاکستانی بافتی نرم و لطیف دارد و با روش پخت طولانی ایرانیها سازگارتر است.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، در بازار امروز جمعه دوم آبان ماه، برنج دانهبلند هندی حدود ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان برای کیسه ۱۰ کیلویی قیمت دارد؛ با توجه به برندهای محسن، طبیعت، لوکس، احمد و مژده، قیمت آن بین ۸۹۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان متغیر است.
برنج پاکستانی ممتاز ۱۰ کیلویی تا ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان قیمت خورده و برندهایی مانند نفیس، خوشبخت، سبزبهار، آفتاب، یال و برنج آنلاین در محدوده ۱.۸ تا ۲.۸ میلیون تومان عرضه میشوند.
نوع «۳۸۶» پاکستانی بیشترین شباهت را به برنج شمال ایران دارد و محبوبیت بالایی در استانهای جنوبی و شرقی کشور پیدا کرده است.