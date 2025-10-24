عکس: پرورش اسب در بیتالمقدس
در شرق بیتالمقدس، پرورش اسبها نه تنها یک فعالیت روزمره است، بلکه بخشی از فرهنگ و هویت فلسطینیهاست. خانوادهها و کودکان محلی با نگهداری، آموزش و مراقبت از این حیوانات، سنتی دیرینه را زنده نگه میدارند و ارتباطی مستقیم با طبیعت، هنر و تاریخ سرزمینشان برقرار میکنند. اسبها، نمادی از افتخار، آزادی و زندگی پرجنبوجوش در میان شلوغی شهر هستند.
برچسبها:پرورش اسب بیت المقدس فلسطین عکس مستند
