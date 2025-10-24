بر اساس رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۴، قیمت کلهپاچه به رقم بیسابقه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که هفته گذشته ۹۹۰ هزار تومان قیمت داشت.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ همچنین رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان میدهد با وجود گذشت حدود ۳ هفته از اعلام قیمت مصوب هر کیلوگرم تخممرغ به مبلغ ۹۲ هزار تومان همچنان این محصول با نرخ بالاتر به دست مصرفکننده میرسد.
در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلوگرم است.
|کالاهای اساسی
|قیمت هفته جاری
|قیمت هفته گذشته
|شقه، سردست و راسته گوسفند
|۸۸۰-۸۹۰
|۸۹۰-۹۴۰
|گوشت ران گوسفندی
|۱۱۰۰۰۰۰-۱۱۴۰۰۰۰
|۱۱۴۰۰۰۰-۱۱۵۰۰۰۰
|گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار)
|-
|-
|گوشت سردست گوساله
|۸۹۰-۹۹۰
|۸۹۰-۹۴۰
|گوشت ران گوساله
|۹۵۰-۹۹۰
|۹۹۰-۱۰۰۰۰۰۰
|گوشت منجمد گوساله
|۶۹۰-۷۵۰
|۶۹۰-۷۵۰
|گوشت چرخ کرده مخلوط
|۶۹۹-۸۹۰
|۶۹۹-۸۲۰
|گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی
|-
|-
|کله و پاچه
|۱۱۰۰۰۰۰
|۹۹۰
|گوشت مرغ
|۱۳۵.۷۰۰
|۱۳۵.۷۰۰
|ران مرغ بدون کمر
|۱۱۵
|۱۲۵
|ران مرغ با کمر
|۸۹
|۹۸
|گوشت چرخ کرده مرغ
|۲۲۰
|۲۲۰-۳۲۰
|تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی)
|۱۴۹-۲۱۰
|۱۴۹-۲۱۰
|تخم مرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی)
|۱۹۱.۸۰۰-۱۹۸
|-
|قزلآلا
|۳۵۵
|۳۶۵
|میگو تازه
|۶۹۰
|۴۹۰-۶۹۰
|پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی
|-
|-
|ماست کمچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی
|۱۲۵
|۱۲۵
|کره حیوانی ۵۰ گرمی
|۳۱-۳۶
|۳۱-۳۶
|کره حیوانی ۱۰۰ گرمی
|۶۰-۷۴.۹۰۰
|۶۰-۷۴.۹۰۰
|خامه استریل ۲۰۰ گرمی
|۵۵.۵۰۰-۶۸
|۵۵.۵۰۰-۶۸
|شیر بطری کم چرب
|۳۵
|۳۵
|شیر بطری پر چرب
|۴۴
|۴۴
|ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵
|-
|-
|ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲
|۴۷
|۴۷
|قند
|۸۹
|۸۹
|شکر
|۵۹-۶۹
|۵۹-۶۹
|روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی)
|۱۳۲.۲۰۰
|۱۳۲.۲۰۰
|روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز)
|۱۱۷.۷۰۰
|۱۱۷.۷۰۰
|کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی
|-
|-
|کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی
|۱۱۹.۹۰۰
|۱۱۹.۹۰۰
|رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی)
|۹۹.۹۰۰
|۹۹.۹۰۰
|برنج هاشمی برداشت جدید
|۳۳۰-۳۶۰
|۳۳۰-۳۶۰
|برنج طارم
|-
|-
|برنج شمشیری
|-
|-
|برنج هندی
|۱۰۰
|۱۰۰
|لوبیا چیتی فلهای و بسته بندی
|۶۹۰
|۶۹۰
|لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم)
|۳۳۹
|۳۳۹
|لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم)
|۴۲۰
|۴۲۰
|عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۳۰۰
|۳۰۰
|نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۲۲۷.۹۰۰
|۲۲۷.۹۰۰
|ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۲۴۰
|۲۴۰
|لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم)
|۳۱۹.۹۰۰
|۳۱۹.۹۰۰
|چای ایرانی ۴۵۰ گرمی
|۱۸۹.۹۰۰
|۱۸۹.۹۰۰
|چای خارجی ۵۰۰ گرمی