En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت کله‌پاچه فضایی شد!

بر اساس رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۴، قیمت کله‌پاچه به رقم بی‌سابقه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که هفته گذشته ۹۹۰ هزار تومان قیمت داشت.
کد خبر: ۱۳۳۶۰۴۲
| |
930 بازدید

قیمت کله‌پاچه فضایی شد!

بر اساس رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۴، قیمت کله‌پاچه به رقم بی‌سابقه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که هفته گذشته ۹۹۰ هزار تومان قیمت داشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ همچنین رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد با وجود گذشت حدود ۳ هفته از اعلام قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ به مبلغ ۹۲ هزار تومان همچنان این محصول با نرخ بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته
شقه، سردست و راسته گوسفند ۸۸۰-۸۹۰ ۸۹۰-۹۴۰
گوشت ران گوسفندی ۱۱۰۰۰۰۰-۱۱۴۰۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰۰-۱۱۵۰۰۰۰
گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - -
گوشت سردست گوساله ۸۹۰-۹۹۰ ۸۹۰-۹۴۰
گوشت ران گوساله ۹۵۰-۹۹۰ ۹۹۰-۱۰۰۰۰۰۰
گوشت منجمد گوساله ۶۹۰-۷۵۰ ۶۹۰-۷۵۰
گوشت چرخ کرده مخلوط ۶۹۹-۸۹۰ ۶۹۹-۸۲۰
گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - -
کله و پاچه ۱۱۰۰۰۰۰ ۹۹۰
گوشت مرغ ۱۳۵.۷۰۰ ۱۳۵.۷۰۰
ران مرغ بدون کمر ۱۱۵ ۱۲۵
ران مرغ با کمر ۸۹ ۹۸
گوشت چرخ کرده مرغ ۲۲۰ ۲۲۰-۳۲۰
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۱۴۹-۲۱۰ ۱۴۹-۲۱۰
تخم مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) ۱۹۱.۸۰۰-۱۹۸ -
قزل‌آلا ۳۵۵ ۳۶۵
میگو تازه ۶۹۰ ۴۹۰-۶۹۰
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - -
ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۱۲۵ ۱۲۵
کره حیوانی ۵۰ گرمی ۳۱-۳۶ ۳۱-۳۶
کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۶۰-۷۴.۹۰۰ ۶۰-۷۴.۹۰۰
خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۵۵.۵۰۰-۶۸ ۵۵.۵۰۰-۶۸
شیر بطری کم چرب ۳۵ ۳۵
شیر بطری پر چرب ۴۴ ۴۴
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ - -
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۴۷ ۴۷
قند ۸۹ ۸۹
شکر ۵۹-۶۹ ۵۹-۶۹
روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۱۳۲.۲۰۰ ۱۳۲.۲۰۰
روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۱۱۷.۷۰۰ ۱۱۷.۷۰۰
کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - -
کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۱۱۹.۹۰۰ ۱۱۹.۹۰۰
رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۹۹.۹۰۰ ۹۹.۹۰۰
برنج هاشمی برداشت جدید ۳۳۰-۳۶۰ ۳۳۰-۳۶۰
برنج طارم - -
برنج شمشیری - -
برنج هندی ۱۰۰ ۱۰۰
لوبیا چیتی فله‌ای و بسته بندی ۶۹۰ ۶۹۰
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۳۳۹ ۳۳۹
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) ۴۲۰ ۴۲۰
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۰۰ ۳۰۰
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۷.۹۰۰ ۲۲۷.۹۰۰
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۴۰ ۲۴۰
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۱۹.۹۰۰ ۳۱۹.۹۰۰
چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۱۸۹.۹۰۰ ۱۸۹.۹۰۰
چای خارجی ۵۰۰ گرمی
اشتراک گذاری
برچسب ها
کله پاچه قیمت کله پاچه گوشت قرمز تن ماهی کالاهای اساسی خبر فوری افزایش قیمت ها
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لاهوتی: دولت از جراحی اقتصادی ضرر می‌کند
مقصر گرانی کالاهای اساسی کیست؟
آیا تنها چهار قلم کالا گران شد؟
افزایش ۱۲ درصدی قیمت هر دست کله و پاچه
کالاهای اساسی دوباره گران می‌شود؟
جدیدترین قیمت گوشت قرمز، جگر و کله پاچه
نظارت بر بازار اولین رکن تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
مخبر: هیچ کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد
قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد اعلام شد
نوسان قیمت کالاهای اساسی در آستانه شب عید
لاکچری بازی این‌دفعه با کله‌پاچه!
قیمت کله پاچه نجومی شد
لعنت به گوشت ، امان از تن ماهی!
صف جدید برای بازار آشفته ماکارونی و تُن ماهی!
قیمت روغن خوراکی برای خانوار اعلام شد
قیمت گوشت قرمز، امروز ۱۰ بهمن ۱۴۰۳
قیمت گوشت و مرغ در مشهد ارزان‌تر از کل کشور است
برخورد با گران‌فروشی گوشت قرمز در سراسر کشور
یک دست کله‌پاچه چند؟
چرا قیمت‌ها به کاهش نرخ دلار بی‌تفاوتند؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟
وضعیت صابر کاظمی در انتظار جمع‌بندی پزشکان
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۳۶ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ  (۹۵ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۶۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bZ4
tabnak.ir/005bZ4