بر اساس رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۴ مهر ۱۴۰۴، قیمت کله‌پاچه به رقم بی‌سابقه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که هفته گذشته ۹۹۰ هزار تومان قیمت داشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ همچنین رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد با وجود گذشت حدود ۳ هفته از اعلام قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم‌مرغ به مبلغ ۹۲ هزار تومان همچنان این محصول با نرخ بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

قیمت کالاهای اساسی