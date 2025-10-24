عکس: پایان یک بانک ناتراز

پس در دو دهه ناترازی و سه سال زمزمه تعیین تکلیف بانک آینده، پنج شنبه (۱ آبان ۱۴۰۴) مجوز ناترازترین نظام بانکی با بیش از ۵۵۰ همت زیان انباشته، لغو و به این ترتیب فرآیند گزیر و فیصله آن آغاز شد. بانک آینده که از اوایل دهه ۹۰ از ادغام یک بانک و یک موسسه ایجاد شده بود، به سرعت به دلیل جذب سپرده با نرخ های سود بالاتر از نرخ مصوب و مرسوم در شبکه بانکی در صدر جذب سپرده قرار گرفت اما این سپرده ها به جای آنکه در خدمت رونق اقتصادی و عملیات بانکداری قرار گیرند، مسیر ناسالم پولی را طلی کرد به طوری که نه تنها نتوانست از عهده تعهدات خود بر آید، بلکه به دلیل انجماد دارایی ها ناچار به استقراض مداوم از شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی شد.بانک آینده در تمام این سال ها به مظهر ناکارآمدی و ناترازی در نظام پولی کشور تبدیل شده بود به طوری که مماشات با آن انتقادهای پی در پی مسئولان سه قوه را به دنبال داشت زیرا با ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی، نقش اساسی در رشد پایه پولی و نقدینگی و خلق تورم از این داشت.