اسرائیل بار دیگر مناطقی از جنوب لبنان را بمباران کرد

منابع خبری گزارش دادند که رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطقی از جنوب لبنان را بمباران کرده است.
اسرائیل بار دیگر مناطقی از جنوب لبنان را بمباران کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از رسانه‌های لبنانی، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ارتفاعات «جبل صافی» در اقلیم التفاح را بمباران کردند.

نیروی هوایی رژیم صهیونیستی هم اکنون در حال بمباران مناطق اطراف جبل الریحان و عربصالیم در جنوب لبنان است.

رسانه‌ها همچنین از آتش سوزی در غرب «تل الحمامص» در دشت خیام بر اثر بمباران‌های رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از آغاز دور جدید حملات به اهدافی در جنوب لبنان خبر داد.

  رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.

