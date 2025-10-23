سونامی خاموش سلامت در دوران سالمندی

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ادغام برنامه ملی کنترل پوکی استخوان در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت (PHC) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با اجرای این طرح ادغام برنامه ملی کنترل پوکی استخوان در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت، خدمات پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان پوکی استخوان در خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت ارائه می‌شود تا دسترسی عادلانه مردم به خدمات مرتبط افزایش یافته و از بروز شکستگی‌های ناشی از استئوپورز پیشگیری شود.

پوکی استخوان؛ سونامی خاموش سلامت

رئیسی با هشدار نسبت به روند رو به رشد سالمندی جمعیت کشور گفت: پوکی استخوان یک «سونامی خاموش سلامت» است که می‌تواند بخش بزرگی از جمعیت سالمند را با ناتوانی، شکستگی و هزینه‌های سنگین درمانی مواجه کند. وی تأکید کرد: زمان آن رسیده است که نظام سلامت، بیمه‌ها، شهرسازی و جامعه علمی کشور، پیشگیری و مراقبت از این بیماری را در اولویت قرار دهند.

وی در بیستمین سمینار تازه‌های استئوپورز افزود: کشور ما با شتاب بالا در مسیر سالمندی قرار دارد. در بازدید اخیر از یکی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی مشاهده شد که ۲۸ درصد جمعیت آن بالای ۶۵ سال هستند؛ رقمی هشداردهنده که نیاز به بازنگری سیاست‌های شهری و سلامت را نشان می‌دهد.

آمار نگران‌کننده از ناآگاهی بیماران

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به مطالعات ملی گفت: بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۸ درصد افراد بالای ۵۰ سال مبتلا به پوکی استخوان از بیماری خود بی‌اطلاع‌اند و حدود ۹۲ درصد از آنان هیچ‌گونه تشخیص یا درمانی دریافت نکرده‌اند. حتی از میان افراد آگاه به بیماری، ۴۰ درصد درمان را ادامه نمی‌دهند. این وضعیت نشان می‌دهد که آگاهی عمومی و پیگیری درمان هنوز در سطح مطلوب نیست.

اجرای پایلوت برنامه در پنج دانشگاه علوم پزشکی

رئیسی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای اصلاح این وضعیت گفت: برنامه ادغام کنترل پوکی استخوان در نظام شبکه مراقبت‌های اولیه سلامت (PHC) در دانشگاه‌های علوم پزشکی همدان، کاشان، سیستان و بلوچستان، اراک و قزوین به‌صورت پایلوت در حال اجراست.

به گفته وی، در سال‌های اخیر گایدلاین‌های تشخیص و درمان پوکی استخوان بومی‌سازی و ابلاغ شده و تاکنون ۹ دوره آموزشی برای پزشکان عمومی و خانواده برگزار شده است. بیش از ۱۲۰۰ پزشک عمومی در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند تا بتوانند خدمات تشخیص و درمان اولیه را در شبکه بهداشت ارائه دهند.

تشکیل کمیته ملی استئوپورز برای سیاست‌گذاری بین‌بخشی

معاون بهداشت از تشکیل کمیته ملی استئوپورز خبر داد و گفت: این کمیته با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و انجمن‌های علمی، مسئول پیگیری سیاست‌های بین‌بخشی در حوزه سالمندی و پیشگیری از شکستگی‌هاست. وی همچنین بر ضرورت ایجاد رجیستری ملی شکستگی‌ها تأکید کرد و گفت: ثبت و پایش دقیق موارد شکستگی، امکان شناسایی عوامل خطر و مداخله به‌موقع را فراهم می‌کند.

ارتقای سواد سلامت و تغییر نگرش جامعه

رئیسی با بیان اینکه «استخوان بافتی زنده است و نیاز به مراقبت دارد»، بر لزوم ارتقای سواد سلامت عمومی و تغییر نگرش جامعه نسبت به این بیماری تأکید کرد. او افزود: پوکی استخوان فقط یک مسئله پزشکی نیست، بلکه به طراحی شهری، حمل‌ونقل عمومی و محیط زندگی سالمندان نیز مرتبط است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با آموزش عمومی، همکاری میان‌بخشی و استمرار برنامه‌های علمی، کشور بتواند در مسیر کنترل پوکی استخوان و پیشگیری از عوارض آن گام‌های مؤثری بردارد.