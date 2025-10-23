واحد خاکدان درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، انجمن هنرمندان نقاش ایران خبر درگذشت واحد خاکدان در ۷۵ سن سالگی را تایید کرد. او نقاش هایپررئالیست ایرانی بود.

وی در سال ۱۳۵۰ تحصیلات خود در هنرستان هنرهای زیبای پسران را به اتمام رساند و وارد دانشکده هنرهای تزیینی در رشته معماری داخلی گردید و در سال ۱۳۵۵ از این دانشکده فارغ‌التحصیل گردید.

او در اوایل دهه شصت شمسی به آلمان مهاجرت کرد. سبک کاری او به هایپررئالیسم گرایش داشت. سوژه آثار این هنرمند لوازم و اشیا بسیار ساده و معمولی هستند که با پرداختی هنرمندانه، ارزشی مضاعف یافته و بر سطح بوم جاودانه شده‌اند اما در این تابلوها قصد نقاش تنها بازسازی اشیا نیست بلکه نوع بازنمایی آن‌ها باعث ایجاد شخصیتی ویژه در عناصر شده‌است که مخاطب را به کشف حقیقت اشیا و عناصر موجود در زندگی افراد ترغیب می‌کند.