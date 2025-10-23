En
وزیر صهیونیست مجبور به عذرخواهی از عربستان شد

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بعد از اینکه به مردم عربستان سعودی توهین کرد و با واکنش تند کشورها مواجه شد، مجبور شد عذرخواهی و ابراز تأسف کند.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۸۷
146 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت: اظهارات بنده درباره عربستان سعودی قطعا موضع رسمی نبوده و از توهینی که باعث رنجش شده، متاسفم.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز اظهارات نژادپرستانه « اسموتریچ» علیه ملت عربستان را محکوم کرد.

وی تأکید کرد: این اظهارات، سطح بی‌سابقه بی‌توجهی اسرائیل به ملت‌ها و نظام‌های منطقه را تأیید می‌کند. رژیم صهیونیستی همواره بیگانه و دشمن تمامی ملت‌ها و اجزای امت اسلامی باقی خواهد ماند.

اسموتریچ، امروز طی اظهاراتی توهین‌آمیز عنوان کرد: «اگر عربستان به ما پیشنهاد عادی‌سازی روابط در قبال تشکیل کشور فلسطین را بدهد، پاسخ ما این خواهد بود: دوستان عزیز، نه متشکریم! شما به همان شترسواری در صحرای عربستان ادامه دهید.»

برچسب ها
اسرائیل وزیر صهیونیستی توهین عربستان نتانیاهو بن سلمان عادی سازی روابط بتسلئیل اسموتریچ وزیر تندرو
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
گزارش خطا
