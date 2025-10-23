وزیر صهیونیست مجبور به عذرخواهی از عربستان شد

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بعد از اینکه به مردم عربستان سعودی توهین کرد و با واکنش تند کشورها مواجه شد، مجبور شد عذرخواهی و ابراز تأسف کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفت: اظهارات بنده درباره عربستان سعودی قطعا موضع رسمی نبوده و از توهینی که باعث رنجش شده، متاسفم.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز اظهارات نژادپرستانه « اسموتریچ» علیه ملت عربستان را محکوم کرد.

وی تأکید کرد: این اظهارات، سطح بی‌سابقه بی‌توجهی اسرائیل به ملت‌ها و نظام‌های منطقه را تأیید می‌کند. رژیم صهیونیستی همواره بیگانه و دشمن تمامی ملت‌ها و اجزای امت اسلامی باقی خواهد ماند.

اسموتریچ، امروز طی اظهاراتی توهین‌آمیز عنوان کرد: «اگر عربستان به ما پیشنهاد عادی‌سازی روابط در قبال تشکیل کشور فلسطین را بدهد، پاسخ ما این خواهد بود: دوستان عزیز، نه متشکریم! شما به همان شترسواری در صحرای عربستان ادامه دهید.»