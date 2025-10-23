En
دستور تازه نتانیاهو درباره کرانه باختری

در پی افزایش انتقادات عربی و بین‌المللی از طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی، یک رسانه صهیونیستی از اقدام نخست‌وزیر این رژیم برای توقف پیشبرد این طرح خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه هاآرتص اعلام کرده است که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دستور داد بررسی طرح‌های مربوط به اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری و شهرک معالیه ادومیم متوقف شود.

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای در تلاش برای فرار از مسئولیت تصویب مقدماتی طرح الحاق کرانه باختری، اعلام کرد رأی‌گیری اخیر کنست(پارلمان) درباره الحاق این مناطق، «اقدامی تحریک‌آمیز و عمدی از سوی احزاب مخالف بوده است که هدف آن ایجاد شکاف سیاسی در زمان حضور معاون رئیس جمهور آمریکا در سرزمین‌های اشغالی بوده است.

پیشتر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش کرد کنست روز چهارشنبه در مرحله مقدماتی طرح به اصطلاح «اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری» را تصویب کرد. این طرح با ۲۵ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف به تصویب رسید.

بر پایه گزارش‌ها، این مصوبه به‌منزله آغاز روند قانونی برای اعمال حاکمیت کامل رژیم صهیونیستی بر مناطق اشغالی کرانه باختری است، اقدامی که با مخالفت گسترده فلسطینیان و جامعه بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد.

این اقدام بخشی از تلاش جناح راست افراطی در کابینه بنیامین نتانیاهو برای تسریع روند الحاق کامل کرانه باختری و ایجاد وضعیت دائمی شهرک‌های یهودی‌نشین توصیف می‌شود.

این تصمیم رژیم صهیونیستی واکنش گسترده کشورهای عربی و طرف‌های بین‌المللی و حتی آمریکا به عنوان هم پیمان این رژیم را به همراه داشته است.

