وزیر امور خارجه گفت: دیپلماسی استانی را حتماً با قوت ادامه خواهیم داد. دستورالعمل همه این کارگروه‌ها با قید فوریت به همه سفرای ما در کشورهای همسایه ابلاغ خواهد شد تا دستورکار اجرایی و عملیاتی آن‌ها باشد.

به گزارش خبرنگار تابناک از خراسان رضوی، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه، در آیین اختتامیه دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی که عصر امروز (پنجشنبه، 1 آبان ۱۴۰۴) با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاندار خراسان رضوی و سفرای جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ کشور همسایه، مسئولان دستگاه‌های اقتصادی و مدیران تشکل‌های فعال بخش خصوصی در تالار همایش‌های هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: این یک واقعیت است که درحال حاضر دیپلماسی استانی هم موردعنایت رهبر معظم انقلاب است، هم رئیس جمهور و رئیس مجلس بر آن تأکید دارند و به معنای واقعی کلمه دیگر می‌توان گفت که از مرحله ایده و طرح عبور کرده و به یک راهبرد عملی تبدیل شده است.

وی افزود: اینکه وزارت امورخارجه در کانون مطالبه‌گری بخش خصوصی قرار بگیرد، برای شخص خود من بسیار مهم و ارزشمند است. دیپلماسی استانی را حتماً با قوت ادامه خواهیم داد. دستورالعمل همه این کارگروه‌ها با قید فوریت به همه سفرای ما در کشورهای همسایه ابلاغ خواهد شد تا دستورکار اجرایی و عملیاتی آن‌ها باشد.

رفع خودتحریمی، ضروری‌تر از رفع تحریم‌های خارجی

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در همه توصیه‌هایی که گوش می‌کردم و البته مباحثاتی که در روز گذشته در جریان پنل‌های تخصصی انجام شد، دقت کردم و دیدم هیچ‌جا هیچ اشاره‌ای به بحث تحریم‌ها و حتی اسنپ‌بک نشد. این نشان می‌دهد چه درک و فهم بالایی در بخش خصوصی وجود دارد که در برابر تحریم‌های خارجی ما باید متمرکز بر ظرفیت‌های خودمان باشیم؛ ظرفیت‌هایی که به راستی تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: ما زمانی می‌توانیم از تحریم‌های خارجی گلایه کنیم که از تمام فرصت‌های دیگر استفاده کرده باشیم. آیا این موضوع انجام شده است؟ بسیاری از آقایان که اعتراض داشتند و بر ضرورت اصلاحات اقتصادی تأکید می‌کردند، این اعتراض با محوریت تحریم‌های داخلی و مشکلات درون کشور بود. اینکه گمرکات از محل توقف به محل عبور تبدیل شود، اینکه از ظرفیت‌های کشورهای استفاده شود و مانع‌آفرینی‌های غیرضرور قانونی برطرف شود، همگی متمرکز بر چالش‌های داخلی است که باید مهم‌تر از مشکلات خارجی در دستورکار باشد.

کشورهای همسایه در کانون توجه دستگاه دیپلماسی

عراقچی تصریح کرد: ارزیابی دقیق نکردیم اما براساس شناختی که خودم در جریان سفر به کشورهای همسایه داشته‌ایم، باور دارم کمتر از 50درصد از ظرفیت کشورهای همسایه استفاده شده است. شما ببینید فقط در یک کشور همسایه ما مثل پاکستان یا افغانستان، مقدار انبوهی گوشت و محصولات کشاورزی تولید می‌شود که ما با صرف هزینه چندبرابری، آن‌ها را از برزیل و کشورهای بسیار دورتر تهیه می‌کنیم. همین افغانستان عزیز ما، بیش‌تر از کل صادرات ما به اتحادیه اروپا دارد واردات صورت می‌گیرد و علاوه بر این، هنوز ظرفیت‌های استفاده‌نشده بسیار هم وجود دارد. حالا ببینید کشورهای آسیای میانه، عراق و ترکیه می‌تواند چقدر خلق ارزش و ظرفیت کند.

وی تأکید کرد: بزرگترین دستاورد این دو دوره اجلاس دیپلماسی استانی اگر فقط همین باشد که ضرورت توجه به ظرفیت استان‌ها در جریان تجارت با کشورهای همسایه را در کشور زنده کند، کافی است. امیدوارم این بحث دیپلماسی استانی با قوت دنبال شود. همین‌جا به همه همکاران خودم در سفارتخانه‌ها می‌گویم که بدانند؛ هرجا نیاز باشد به کمک حتی یک فعال بخش خصوصی بروید، باید این کار را بکنید و مسئولیت دارید.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: از همه شما تشکر می‌کنم و امیدوارم سال آینده دوباره مرحله دیگری از این اجلاس در مشهد انجام شود که ما ببینیم همه این مصوبات اجرا شده و نیاز به مصوبات تکمیلی برای پیشرفت بیشتر وجود داشته باشد.