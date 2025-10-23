توهین وزیر تندرو صهیونیست به عربستان

وزیر تندرو صهیونیست با اشاره به احتمال عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی در صورت تشکیل کشور فلسطین، به اهانت علیه ریاض پرداخته و گفت آنها باید به «شترسواری» شان برسند!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی تندرو رژیم صهیونیستی می‌گوید که اگر توافق عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی به معنای تأسیس یک کشور فلسطینی باشد، با آن موافقت نخواهد کرد و ریاض را به عنوان کسی که آزاد است «شترسواری» کند، رد می‌کند.

اسموتریچ در کنفرانس فناوری که توسط موسسه زومت و روزنامه ماکور ریشون برگزار شد، گفت: «اگر عربستان سعودی به ما بگوید "عادی‌سازی در ازای یک کشور فلسطینی"، ما می‌گوییم نه، متشکریم. به شترسواری در بیابان عربستان سعودی ادامه دهید.»

به گزارش تایمز اسرائیل، اظهارات این وزیر صهیونیست به دلیل لحن نژادپرستانه‌اش مورد انتقاد قرار گرفته است. این سخنان در بحبوحه برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای میزبانی از «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید در ماه آینده برای بحث در مورد مسائلی از جمله پیشبرد توافق عادی‌سازی روابط تل‌آویو و عربستان سعودی مطرح می‌شود.

ریاض مدت‌هاست که اصرار دارد تنها در صورتی روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی خواهد کرد که تل‌آویو با ایجاد مسیری زمان‌بندی‌شده و برگشت‌ناپذیر به سوی کشور فلسطین موافقت کند؛ مساله‌ای که اسموتریچ و دیگر اعضای کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به شدت با آن مخالفند.