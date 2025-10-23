واکنش هواشناسی تهران به بارورسازی ابرها

رییس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هوای تهران تصریح کرد: انجام عملیات بارورسازی ابر در بسیاری موارد منجر به عقیم‌سازی ابر، کاهش بارش و یا از بین رفتن کل بارش می‌شود. تنها در ۱۰ درصد پهنه جغرافیایی کشور (استان‌های همجوار کرانه‌های شمالی)، شرایط بارورسازی ابرها می تواند منجر به افزایش بارش شود.

به گزارش تابناک به نقل از کانال اداره کل هواشناسی استان تهران، جعفر برزگر گفت: ماده مورد استفاده برای بارورسازی ابر‌ها (یدور نقره) سمی و آلوده کننده خاک است، اما در صورت تاثیر قابل ملاحظه مثبت بر میزان بارش، امکان نادیده گرفتن این موضوع به نفع منابع آب کشور وجود دارد.

وی افزود:، اما مسأله اینجاست که از این ماده به عنوان هسته‌های تراکم بارش و فعال‌سازی فرایند بارش، کمک گرفته می‌شود و به دلیل اقلیم ایران، موقعیت جغرافیایی و شرایط جوی، در ۹۰ درصد پهنه جغرافیایی کشور هسته‌های تراکم به مقدار قابل ملاحظه وجود دارد و نیاز به تزریق و پمپاژ چنین ماده‌ای وجود ندارد و در بسیاری موارد انجام عملیات بارورسازی ابر، منجر به عقیم سازی ابر، کاهش بارش و یا از بین رفتن کل بارش می‌شود. تنها در ۱۰ درصد پهنه جغرافیایی کشور (استان‌های همجوار کرانه‌های شمالی)، شرایط بارورسازی ابر‌ها می‌تواند منجر به افزایش بارش شود.

برزگر خاطرنشان کرد: این عملیات در اغلب موارد کاهش بارش از مقدار مورد انتظار پیش‌بینی شده را موجب می‌شود بنابراین انجام این عملیات در تمام استان‌هایی که دچار کمبود بارش و خشکسالی هستند، بارش آنها را کمتر می‌کند و وضع آنها را وخیم‌تر خواهد ساخت.