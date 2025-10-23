پاسخ عراقچی به اظهارات روز گذشته گروسی 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزیر امور خارجه کشورمان گفت: نمیدانم این سخنان از سر نگرانی بیان شده یا بهعنوان تهدید، اما کسانی که چنین موضعگیریهایی میکنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکستخورده، جز شکست دوباره نتیجهای نخواهد داشت.
این اظهارات در واکنش به گفتههای روز گذشته مدیرکل آژانس انرژی اتمی مطرح شد؛ وی تأکید کرده بود که دانش هستهای ایران از بین نرفته و سانتریفیوژهایی که امکان غنیسازی اورانیوم را فراهم میکنند، قابل بازسازی هستند. همچنین ایران همچنان اورانیوم غنیشده در اختیار دارد؛ از جمله ۴۰۰ کیلوگرم با غنای ۶۰ درصد.