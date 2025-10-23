En
با اعلام رسمی انحلال بانک آینده و انتقال آن به بانک ملی، سوالات و نگرانی‌هایی در میان سپرده‌ گذاران و مشتریان بانک آینده ایجاد شده است.
مشتریان بانک آینده بخوانند

از روز گذشته همزمان با خبر تابناک مبنی بر انحلال بانک آینده از هفته آینده، سوالات و ابهامات بسیاری برای مشتریان بانک آینده مطرح شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ساعتی قبل، بانک مرکزی اعلام کرد: مجوز بانک آینده را از امروز اول آبان 1404 لغو شد و با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران محترم قوا،‌ بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کاملا اطمینان داده است که این فرآیند هیچ خللی در وضعیت بانکی کشور وارد نخواهد کرد.

اما آنچه ضرورت دارد تا مشتریان بانک آینده بدانند

  • با اعلام رسمی بانک مرکزی، کلیه شعب این بانک از این پس با تابلوهای بانک ملی جایگزین شده و خدمات سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان از طریق این شعب پیگیری خواهد شد.

 

  • بانک مرکزی تاکید کرده‌ که تمامی سپرده‌ها و وام‌های جاری در بانک آینده به‌طور کامل محفوظ باقی مانده و شرایط قراردادهای قبلی بدون تغییر ادامه خواهد یافت. بنابراین سپرده‌گذاران نگران اصل و سود سپرده خود نباشند و تا زمان انقضای قرارداد آنها شرایط معتبر است.

 

  • وام‌گیرندگان بانک می‌توانند بازپرداخت‌ها را مطابق قراردادهای قبلی انجام دهند و تمامی تعهدات بانکی آن‌ها همچنان اعتبار خواهد داشت.

 

  • کارت، موبایل بانک و اینترنت بانک قابل استفاده و واریز و برداشت‌ها مثل روال قبل فعال است.

 

  • در مورد سهامداران غیروابسته به مالک اصلی بانک آینده تاکید شده که این افراد می‌توانند سهام خود را با بالاترین قیمت طی یک سال گذشته بفروشند یا در صورت عدم تمایل در قالب قانون تجارت از حقوق و منافع آنها صیانت می‌شود.

 

 

 

