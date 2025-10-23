رئیس‌جمهور گفت: شکی نیست که باید نرخ بنزین را اصلاح کرد، اما این کار نباید بدون برنامه و تصمیم‌گیری کارشناسی انجام شود و قرار نیست با تصمیمات شتاب‌زده برای مردم مشکل ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان آذربایجان غربی، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، پیش از ظهر امروز در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای تدوین نقشه راه توسعه کشور تأکید کرد و گفت: تعداد نخبگان بسیار بیشتر از جمع حاضر است؛ باید سالن بزرگ‌تری برای حضور آنان در نظر گرفته می‌شد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی تصور می‌کرد کشور ما در بحران است و می‌آیند و هر غلطی بخواهند می‌کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی علمی و مبتنی بر واقعیت‌های اقلیمی و منابع موجود افزود: ما کارها را به نخبگان واگذار کرده‌ایم، اما پیش از هر چیز باید نقشه‌ای جامع برای توسعه آذربایجان غربی و ایران داشته باشیم. نمی‌شود بدون ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، توسعه را تعریف کرد.

وی با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی گفت: یکی به ذهنش می‌رسد کارخانه سیمان یا آهن بزند و بدون پیوست زیست‌محیطی اقدام می‌کند. این در حالی است که هیچ مطالعه علمی و نقشه راه مشخصی برای چنین تصمیماتی وجود ندارد.

پزشکیان بیان کرد: در همه جلسات و حتی خدمت رهبری عرض کردم که بر اساس چه منطقی تهران و شهرهای اطراف مثل کرج و قزوین این‌گونه بارگذاری شده است. امروز بحث فرونشست زمین داریم؛ آب را از هر منطقه‌ای به تهران منتقل می‌کنیم؛ اما باز هم کم می‌آوریم.