به گزارش خبرنگار تابناک در استان آذربایجان غربی، «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور، پیش از ظهر امروز در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان برای تدوین نقشه راه توسعه کشور تأکید کرد و گفت: تعداد نخبگان بسیار بیشتر از جمع حاضر است؛ باید سالن بزرگتری برای حضور آنان در نظر گرفته میشد.
وی افزود: رژیم صهیونیستی تصور میکرد کشور ما در بحران است و میآیند و هر غلطی بخواهند میکنند.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت برنامهریزی علمی و مبتنی بر واقعیتهای اقلیمی و منابع موجود افزود: ما کارها را به نخبگان واگذار کردهایم، اما پیش از هر چیز باید نقشهای جامع برای توسعه آذربایجان غربی و ایران داشته باشیم. نمیشود بدون ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، توسعه را تعریف کرد.
وی با انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی گفت: یکی به ذهنش میرسد کارخانه سیمان یا آهن بزند و بدون پیوست زیستمحیطی اقدام میکند. این در حالی است که هیچ مطالعه علمی و نقشه راه مشخصی برای چنین تصمیماتی وجود ندارد.
پزشکیان بیان کرد: در همه جلسات و حتی خدمت رهبری عرض کردم که بر اساس چه منطقی تهران و شهرهای اطراف مثل کرج و قزوین اینگونه بارگذاری شده است. امروز بحث فرونشست زمین داریم؛ آب را از هر منطقهای به تهران منتقل میکنیم؛ اما باز هم کم میآوریم.