نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی

به گزارش تابناک؛ آیت الله سیستانی به پرسشهایی در مورد تاتو و خالکوبی پاسخ دادهاند.
پرسش: حکم خالکوبی یا تاتو یا هاشور ابرو برای خانمها چیست؟ آیا مانع غسل و وضو است؟ ایا نشان دادن آن به نامحرم جایز است؟
پاسخ: خالکوبى زیر پوست فی حد ذاته اشکال ندارد ومانع وضو وغسل نیست ولی اگر عرفا زینت به حساب بیاید زن باید ان را از مرد نامحرم بپوشاند.
پرسش: من یک پسر جوان هستم دوست داشتم روی دستم خالکوبی کنم ایا حرام است و ایا غسل و وضویم مشکل دارد و آیا پس از مرگ باید آنهارا بتراشند؟
پاسخ: فی نفسه اشکال ندارد؛ و خالکوبی زیر پوستی مانع غسل و وضو نمیشود، و تراشیدن لازم نیست.
پرسش: تاتو کردن ابروها و لبها چه حکمی دارد؟
و آیا تاتو مانع غسل و وضو میشود؟
پرسش: کاشتن ابرو برای زنان اشکال دارد یا خیر؟
پاسخ: کاشتن ابرو اگر رشد نداشته باشد به جهت وضو و غسل اشکال دارد ولی خالکوبی کردن آن مانعی ندارد.