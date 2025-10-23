نظر آیت الله سیستانی در مورد تاتو و خالکوبی

آیت الله سیستانی گفت: خالکوبى زیر پوست فی حد ذاته اشکال ندارد ومانع وضو وغسل نیست ولی اگر عرفا زینت به حساب بیاید زن باید ان را از مرد نامحرم بپوشاند.

به گزارش تابناک؛ آیت الله سیستانی به پرسش‌هایی در مورد تاتو و خالکوبی پاسخ داده‌اند.

پرسش: حکم خالکوبی یا تاتو یا هاشور ابرو برای خانم‌ها چیست؟ آیا مانع غسل و وضو است؟ ایا نشان دادن آن به نامحرم جایز است؟

پاسخ: خالکوبى زیر پوست فی حد ذاته اشکال ندارد ومانع وضو وغسل نیست ولی اگر عرفا زینت به حساب بیاید زن باید ان را از مرد نامحرم بپوشاند.

پرسش: من یک پسر جوان هستم دوست داشتم روی دستم خالکوبی کنم ایا حرام است و ایا غسل و وضویم مشکل دارد و آیا پس از مرگ باید آنهارا بتراشند؟

پاسخ: فی نفسه اشکال ندارد؛ و خالکوبی زیر پوستی مانع غسل و وضو نمی‌شود، و تراشیدن لازم نیست.

پرسش: تاتو کردن ابرو‌ها و لب‌ها چه حکمی دارد؟

و آیا تاتو مانع غسل و وضو می‌شود؟

پرسش: کاشتن ابرو برای زنان اشکال دارد یا خیر؟

پاسخ: کاشتن ابرو اگر رشد نداشته باشد به جهت وضو و غسل اشکال دارد ولی خالکوبی کردن آن مانعی ندارد.