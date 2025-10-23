En
گروسی: برای ادامه بازرسی‌ها در ایران تلاش کرده‌ایم

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد: در تلاش بوده‌ایم تا دوباره با ایران ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم کار بازرسی خود را ادامه دهیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزایری که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، به چالش‌های سیاسی فراروی آژانس پرداخت و برنامه هسته‌ای ایران را یکی از پرونده‌های اصلی دانست.

گروسی که با شبکه AL۲۴News گفت‌و‌گو می‌کرد، درباره چالش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: چالش‌ها بیشتر به مسائل سیاسی مربوط می‌شوند تا فنی. یعنی در بخش‌هایی از جهان یا کشور‌هایی که فعالیت هسته‌ای در آنها باعث ایجاد پرسش‌ها و نگرانی‌هایی شده است، چه این نگرانی‌ها موجه باشند یا نه، این همان حوزه‌ای است که ما در مورد آن بحث می‌کنیم. کشور‌هایی که در آنها بحران‌هایی با بُعد هسته‌ای وجود دارد.

مدیرکل آژانس در ادامه گفت: اول از همه، مسئله برنامه هسته‌ای ایران که همواره موضوع پرسش‌ها، تردیدها، روند‌های مختلف و دوره‌های مثبت و منفی بوده است. امسال شاهد استفاده از زور در آن کشور بودیم؛ در چارچوب آنچه به‌اصطلاح «جنگ ۱۲ روزه» نامیده می‌شود. در همین زمان، ما در تلاش هستیم تا دوباره با ایران ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم کار بازرسی خود را ادامه دهیم.

او همچنین گفت: نمونه دیگر، جنگ میان روسیه و اوکراین است؛ جایی که نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا با توان ۶ گیگاوات و ۶ رآکتور هزار مگاواتی قرار دارد. نقش ما در این مورد، پیش از هر چیز، جلوگیری از وقوع یک حادثه هسته‌ای بوده است، چون این نیروگاه در منطقه‌ای واقع شده که درگیر نبرد است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این گفته بود تهران با وجود امکان خروج از معاهده عدم‌اشاعه پس از جنگ ۱۲ روزه، راه قطع ارتباط با جهان را در پیش نگرفت و امروز هم آژانس سعی دارد روابط خود با تهران را توسعه دهد.

رافائل گروسی آژانس بین المللی اتمی برنامه هسته ای ایران جنگ روسیه اوکراین
این بی شرف دوباره آفتابی شد .
