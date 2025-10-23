به گزارش تابناک؛ روزنامه جوان نوشت: عراقچی گفته «ویتکاف از طریق واسطههایی تماسهایی با ما برقرار میکند. موضع ایران روشن است؛ جمهوری اسلامی ایران اهل صلح و دیپلماسی است. ما همواره نشان دادهایم که پایبند به دیپلماسی هستیم ولی این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست.»
تکلیف این عبارات آقای عراقچی روشن است. گویا دولت و وزارت خارجه بیشتر از آنکه مایل باشند مسئله میان ما و امریکا را حل یا تعیینتکلیف نهایی کنند، دوست دارند با چنین اخباری آن را معلق نگه دارند. استخوانی است که میتوان آن را لای زخم نگه داشت.
آقای عراقچی البته «نمک ضدامپریالیستی» سخنانش را هم فراموش نمیکند. «امریکا بارها ثابت کرده است که پایبند به دیپلماسی نیست. امسال نیز پس از پنج دور مذاکره به حمله نظامی اسرائیل علیه ایران ملحق شد و سپس در نیویورک نیز زمینه توافق وجود داشت که باز هم با زیادهخواهی طرف امریکایی این مذاکرات به سرانجام نرسید».
اما قضاوت کنید که از این سخنان درهموبرهم چه چیزی نهایی میشود: «هنوز ویتکاف حرف میآورد و میبرد»! سخنگفتن با ویتکاف و غیر ویتکاف اشکالی ندارد. شما تا ابد با امریکا سخن بگو و پیام ردوبدل کن، اما با مردمت واقعی باش.
آقای عراقچی شخصاً مخاطب این سخن نیست. حتی رئیسجمهور محترم نیز کمتر از امریکا میگوید. اما روح حاکم بر بخشی از دولت که ترویج «توافق به هر طریق» میکند، با اخلاق نظام جور نیست و این یعنی تلاش بیهوده