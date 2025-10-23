En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد روزنامه اصولگرا از آذر منصوری

آذر منصوری، رئیس فرمایشی جبهه اصلاحات در یادداشتی نوشته اکنون بیش از هر زمان دیگری، وقت آن رسیده است که راهبرد ستیز و تقابل جای خود را به راهبرد توسعه پایدار و تعامل بدهد.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۹۶
| |
330 بازدید
|
۲
انتقاد روزنامه اصولگرا از آذر منصوری

به گزارش تابناک؛ روزنامه جوان نوشت:برای آنان که همه آرزو‌های خود را در پیوند با غرب و لیبرالیسم غربی جست‌و‌جو می‌کنند، هر اقدام و عاملی که مانع از رسیدن به این آرزو باشد، لاجرم محکوم است و باید به دیوار کوبید. جهان غربی که البته در چند کشور زورگو و مستبد و در رأس آنها امریکا خلاصه می‌شود. اینان یگانه راه توسعه و پیشرفت ایران را نرمالیزاسیون و حل شدن در مناسبات ظالمانه چند کشور غربی می‌دانند. 

جریان تندرو اصلاحات که برخلاف عنوانش، ناقص‌الخلقه به دنیا آمده و بویی از اصلاح نبرده، اکنون چنین نگاهی را نمایندگی می‌کند. آذر منصوری رئیس فرمایشی جبهه اصلاحات که انتصاب او به این عنوان همواره مورد نقد بسیاری از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب میانه قرار گرفته، در یادداشتی منفعلانه، همه مشکلات کشور را ناشی از تعارض منافع برخی در داخل عنوان کرده و بی‌آنکه هیچ اشاره‌ای به تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران طی چهار دهه گذشته، بکند، ادعا کرده: «امروز در نقطه‌ای قرار داریم که سال‌ها پیش می‌توانست آغازگر آینده‌ای روشن‌تر باشد، اما به دلایلی همچون تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها، تعارض منافع و اولویت یافتن منافع جناحی بر مصالح ملی، بسیاری از فرصت‌ها از دست رفتند. آینده‌ای که می‌توانست مسیر توسعه و رفاه را هموار کند، متأسفانه قربانی اختلافات داخلی و ملاحظات گروهی شد و اکنون آثار آن را در ابعاد اقتصادی و اجتماعی به وضوح می‌بینیم.» 

نویسنده سپس از برجام به عنوان یک فرصت بین‌المللی یاد کرده و همه حواشی ناشی از آن را بازهم متوجه تعارض منافع جریانی در داخل توصیف کرده است: «برجام به عنوان یک توافق مهم بین‌المللی در میانه تعارض منافع و فشار‌های مختلف نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت به اهدافش برسد و پس از مدتی بلاتکلیفی تا حدی کنار گذاشته شد.» 

این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که مفاد برجام برآمده از دولت اصلاحات، به اذعان همه ناظران منصف، از ناحیه ایران با کم‌ترین چالشی در اجرا مواجه نشد و بلکه در جهاتی سخاوتمندانه امتیازاتی فراتر از تعهد هم داده شد، اما برخلاف رؤیاپردازی‌هایی که دولت وقت و مدعیان اصلاح‌طلبی از فردای امضای آن کردند، این طرف غربی بود که نه تنها به تعهدات برجامی خود عمل نکردند بلکه بر شمار تحریم‌ها افزود. 
منصوری البته با ادبیاتی دیگر به بازتولید تغییر پارادایم برخی روشنفکران غرب زده پرداخته و با فرافکنی از دشمنی‌های دشمن، بازهم نسخه انفعال و تسلیم تجویز کرده و نوشته است: «اکنون بیش از هر زمان دیگری، وقت آن رسیده است که راهبرد ستیز و تقابل جای خود را به راهبرد توسعه پایدار و تعامل بدهد.

تنها با پذیرش این تغییر بنیادی می‌توانیم افق‌های جدیدی از رشد و پیشرفت را در پیش رو داشته باشیم. توسعه پایدار، مبتنی بر همگرایی داخلی و تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی، کلید بازگشت اعتماد، سرمایه و فرصت‌های از دست رفته است. بدون چنین تغییری در راهبرد، باید منتظر آینده‌ای ترسناک‌تر بود.» او البته توضیح نمی‌دهد که ستیزه جویی و تقابل جمهوری اسلامی ایران با جامعه بین‌الملل (بخوانید امریکا و چند دولت اقماری آن) مصداقش چیست و کجاست که اکنون باید از آن عدول کرد. کشوری که تنها گناه او انقلاب مردمی سال ۵۷ بود که با سرنگونی نظام پوسیده شاهنشاهی پای استعمار خارجی و استبداد داخلی را از کشور قطع کرد و فریاد استقلال خواهی سرداد. خانم منصوری مانند برخی هم کیشان سابقاً انقلابی خود، ممکن است از آرمان‌های امام خمینی پشیمان شده باشد، اما این ادعا را نمی‌توان به نام ملت انقلابی ایران سند زد و نسخه تسلیم پیچید. استعمار و استبداد در ایران مرده و دیگر احیا نخواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه اصولگرا آذر منصوری دولت اصلاحات غرب لیبرالیسم غربی
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: مراسم ترحیم سردار علیرضا افشار
زن راست‌گرا، نخست‌وزیر ژاپن شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
3
1
پاسخ
این خانم باورش شده که رییس یک تشکیلات است‌ با این حرفها و بیانیه ها سطح سوادش روشن شده و حتی رییس تشریفاتی نیز نیست. بیشتر سرکاریاست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
1
پاسخ
برجام چقدر بدبخت بود که شد بازیچه جناحهای مختلف ، معاهده ای که به عنوان دسترنج یک ملت باید از آن پاسداری میشد . موافقان و مخالفان ، هر دو مقصراند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۸۰ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bWi
tabnak.ir/005bWi