جمعی از بازیگران ازجمله سیما تیرانداز، ژاله صامتی، نعیمه نظام‌دوست، الیکا عبدالرزاقی، پردیس احمدیه، پژمان بازغی، سپند امیرسلیمانی، سیدعلی صالحی، لیلا بلوکات، مارال فرجاد، مهرداد صدیقیان و... با انتشار استوری‌هایی در صفحات اینستاگرام خود، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، به این نکته اشاره کردند که تا پیش از اثبات مجرم بودن متهم، نباید در مورد او رای قطعی داد.

به گزارش تابناک، جمعی از بازیگران ازجمله سیما تیرانداز، ژاله صامتی، نعیمه نظام‌دوست، الیکا عبدالرزاقی، پردیس احمدیه، پژمان بازغی، سپند امیرسلیمانی، سیدعلی صالحی، لیلا بلوکات، مارال فرجاد، مهرداد صدیقیان و... با انتشار استوری‌هایی در صفحات اینستاگرام خود، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، به این نکته اشاره کردند که تا پیش از اثبات مجرم بودن متهم، نباید در مورد او رای قطعی داد.

برخی از این بازیگران اقدام به بازنشر استوری امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) مامک، خواهر پژمان جمشیدی و امین‌رضا چلبیانلو تهیه‌کننده فیلم «قسطنطنیه» با بازی پژمان جمشیدی کردند. آنها در استوری مشترکی نوشتند که تا این لحظه هیچ اتهامی علیه او به اثبات نرسیده است. بازنشر توئیت محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز استوری دیگر بازیگران بود. او با استناد به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ تعزیرات اعلام کرد که منتشرکنندگان خبر دستگیری و نوع اتهام پژمان جمشیدی مجرم و مستحق مجازات هستند. استوری دیگر بازیگران عبارت «با آبروی کسی «بازدید» نگیریم!» با پس‌زمینه‌ای از تصاویر پژمان جمشیدی بود.