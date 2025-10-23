En
استوری مشترک با پس‌زمینه تصویر پژمان جمشیدی

جمعی از بازیگران ازجمله سیما تیرانداز، ژاله صامتی، نعیمه نظام‌دوست، الیکا عبدالرزاقی، پردیس احمدیه، پژمان بازغی، سپند امیرسلیمانی، سیدعلی صالحی، لیلا بلوکات، مارال فرجاد، مهرداد صدیقیان و... با انتشار استوری‌هایی در صفحات اینستاگرام خود، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، به این نکته اشاره کردند که تا پیش از اثبات مجرم بودن متهم، نباید در مورد او رای قطعی داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۹۲
| |
2216 بازدید
|
۸

به گزارش تابناک، جمعی از بازیگران ازجمله سیما تیرانداز، ژاله صامتی، نعیمه نظام‌دوست، الیکا عبدالرزاقی، پردیس احمدیه، پژمان بازغی، سپند امیرسلیمانی، سیدعلی صالحی، لیلا بلوکات، مارال فرجاد، مهرداد صدیقیان و... با انتشار استوری‌هایی در صفحات اینستاگرام خود، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، به این نکته اشاره کردند که تا پیش از اثبات مجرم بودن متهم، نباید در مورد او رای قطعی داد.

برخی از این بازیگران اقدام به بازنشر استوری امروز (چهارشنبه ۳۰ مهر) مامک، خواهر پژمان جمشیدی و امین‌رضا چلبیانلو تهیه‌کننده فیلم «قسطنطنیه» با بازی پژمان جمشیدی کردند. آنها در استوری مشترکی نوشتند که تا این لحظه هیچ اتهامی علیه او به اثبات نرسیده است. بازنشر توئیت محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز استوری دیگر بازیگران بود. او با استناد به ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۴۸ تعزیرات اعلام کرد که منتشرکنندگان خبر دستگیری و نوع اتهام پژمان جمشیدی مجرم و مستحق مجازات هستند. استوری دیگر بازیگران عبارت «با آبروی کسی «بازدید» نگیریم!» با پس‌زمینه‌ای از تصاویر پژمان جمشیدی بود.

 

استوری مشترک با پس‌زمینه تصویر پژمان جمشیدی

استوری مشترک با پس‌زمینه تصویر پژمان جمشیدی

استوری مشترک با پس‌زمینه تصویر پژمان جمشیدی

 

استوری مشترک با پس‌زمینه تصویر پژمان جمشیدی

 

موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
7
پاسخ
چون پرده بیافتد نه تو مانی و نه من!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
1
3
پاسخ
با یک آزمایش ساده تطبیقی دی ان ای می توان جرم را اثبات. یا رد کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
9
پاسخ
آبرو فقط متعلق به خودی ها است. آنانی که حتی بعد از اثبات جرم و اعلام حکم رسمی دادگاه، نام شان با حروف الفبا اعلام می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
5
پاسخ
همه چیز با تحقیقات قضائی معلوم میشه
کمی صبر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
6
پاسخ
عجب

....

خوب یه کم صبر کنید شاید واقعا بی گناه بود. هم مخالف و هم موافق
مهدی
|
Switzerland
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
5
پاسخ
ابروی مردم از همه چیز بالاتر هست چرا بدون علم قضاوت میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
2
3
پاسخ
خب اگر قربانی خود این بازیگران یا اعضای خانواده شان بودند باز هم انتظار همچنین استوری هایی رو داشتند. قابل تحمل بود برایشان؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
3
3
پاسخ
اولا مردم با آبروی کسی بازی نمی کنند که سرشان به زندگشیان است و از قضا همین سایتها و سلبریتی اینکاره هستند . دوما یک درصد احتمال بدهید که آن دختر راست می گوید ( که امیدوارم اینگونه نباشد ) . شما مگر حامی حقوق زنان نبودید حالا که توپ افتاده در زمین خودتان ، زن شد کشک ؟!
tabnak.ir/005bWe