En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۷ ایرانی زندانی در ارمنستان به کشور منتقل شدند

هفت نفر از ایرانیان محبوس در زندان‌های ارمنستان، به کشور منتقل شدند.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۶۴
| |
191 بازدید
۷ ایرانی زندانی در ارمنستان به کشور منتقل شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «عسکر جلالیان» معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اعلام خبر انتقال هفت ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور، افزود: پس از سفر اخیر وزیر دادگستری کشورمان به ارمنستان و دیدار و گفت‌وگو با همتای ارمنی خود، این افراد برای ادامه دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری به همکاری سازنده وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین میان دو کشور، ۲۴ نفر از ایرانیان محبوس در ارمنستان طی ۲ مرحله در سال جاری به کشور منتقل شده‌اند.

جلالیان بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه را قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه عنوان کرد و افزود: عدم اطلاع از قوانین سختگیرانه سایر کشورها و همچنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، باعث دستگیری برخی هموطنان و محکومیت به حبس‌های طویل المدت می‌شود. موکدا به مسافران توصیه می‌شود ضمن کسب اطلاع از قوانین کشورهای مقصد، رعایت کامل قوانین و مقررات را مد نظر داشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ارمنستان ایرانیان زندان زندانیان ایرانی بازگشت به کشور وزارت دادگستری خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آزادی و بازگشت ۱۱ زندانی ایرانی با پیگیری سفارت ایران
آزادی قریب‌الوقوع ۶ تن از زندانیان ایرانی در قطر
انتقال ۱۱ زندانی ایرانی از عراق به زندان‌های داخل کشور
مبادله ۳۷۶ زندانی بین ایران و کشور‌های دیگر
آزادی ۴۰ شهروند ایرانی از زندان‌های عراق
انتقال سه زندانی ایرانی از تایلند به کشور
آزادی ۳۶ ایرانی از زندان‌های دبی و امارت‌های شمالی
انتقال ۲۷ زندانی زن و مرد ایرانی از ترکیه به ایران
انتقال ۲۷ محکوم ایرانی از ترکمنستان به کشور
بازگشت ۱۳ زندانی ایرانی در ارمنستان به کشور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۴۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۱۷ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۷ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۷۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bWC
tabnak.ir/005bWC