حسین پاکدل در خانه سینما سمت گرفت

مجمع عمومی خانه سینما ۳۰ مهر با حضور روسا و نمایندگان اصناف در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد. 
حسین پاکدل در خانه سینما سمت گرفت

به گزارش تابناک، در این مجمع عمومی ابتدا محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات رئیسه گزارشی از فعالیت‌ها را ارائه داد.

در ادامه مجمع عمومی، همچنین گزارش مالی و گزارش بازرس به اطلاع مجمع رسید.

بعد از تایید گزارشات انتخابات مجمع برگزار شد.

علیرضا نجف زاده با ۱۳ رای به عنوان بازرس اصلی و امیر سحرخیز با ۶ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

همچنین در انتخابات شورای صیانت فاطمه زیوری با ۱۸ رای، روح انگیز شمس با ۱۵ رای و حسین پاکدل با ۱۲ رای به عنوان اعضاء اصلی و سعید رشتیان به عنوان عضو علی البدل  انتخاب شدند.

محمدرضا عرب بنا بر تصمیم شخصی از انتخابات کناره گیری کرد.

در این مراسم توزیع کارت‌های نظام صنفی اعضای خانه سینما نیز آغاز شد.

