تصادف مرگبار سه خودرو در جاده مهاباد - بوکان

مسوول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: برخورد سه دستگاه خودر سواری و کامیون در جاده مهاباد- بوکان (برهان) ۶ مصدوم و یک کشته برجا گذاشت.

به گزارش تابناک، محسن رسولی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این حادثه رانندگی در جاده مهاباد- بوکان (برهان) نرسیده به پبچ روستای درمان و بین یک دستگاه سواری پژو، یک سایپا و یک دستگاه کامیون روی داد.

وی اضافه کرد: برای کمک به مصدومان این حادثه ۲دستگاه آمبولانس از پایگاه شهری و پایگاه شهری ترشکان به محل اعزام شد و مصدومان این حادثه به بیماستان امام خمینی(ره) مهاباد منتقل شدند.

مسوول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: هم اکنون چهار نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستان امام خمینی(ره) مهاباد تحت مداوا قرار دارند و ۲ نفر نیز پس از مداوا ترخیص شدند.

رسولی با اشاره به اینکه احتمال دارد این حادثه به خاطر بارش باران و خیس بودن جاده روی داده باشد افزود: علت اصلی این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی قرار دارد.

گفتنی است، محور مهاباد به بوکان (جاده برهان) ۶۵ کیلومتر طول دارد و به علت وجود پیچ‌های خطرناک تردد اتوبوس و کامیون و سبقت در ۸۰ درصد این مسیر ممنوع است.

این مسیر به علت آنکه ارتباط دهنده استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود، همواره یکی از پرترددترین مسیرهای جنوبی استان آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود و حذف نقاط حادثه‌خیز و افزایش عرض آن در کاهش حوادث رانندگی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

بارش باران عصر روز چهارشنبه در شهر مهاباد نیز باعث آبگرفتگی معابر در برخی مناطق این شهر شده بود.

مهاباد در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است.