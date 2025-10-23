En
همراه غذا سالاد بخوریم یا نخوریم؟

در صورتی که فرد دچار بیماری‌های خاص گوارشی مانند گاستریت (ورم معده)، زخم‌های دستگاه گوارش، رفلاکس معده به مری و یا اختلالات مشابه نباشد، مصرف سبزیجات و سالاد پیش از غذا، همزمان با غذا یا پس از آن، مشکلی برای دستگاه گوارش ایجاد نخواهد کرد.
همراه غذا سالاد بخوریم یا نخوریم؟

سالاد و سبزیجات یکی از مواد غذایی هستند که برای بدن فواید بسیاری دارند و خوردن آن هنگام غذا بسیار مفید است. متاسفانه در رابطه با این خوراک برداشت‌های اشتباه زیادی وجود دارد که از آنها می‌توان به تاثیر خوردن سالاد بر بزرگ و گشاد شدن معده اشاره کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خاصیت و ارزش تغذیه‌ای سالاد کاهو و کلم چه میزان است؟ این که می‌گویند خوردن سالاد بعد از غذا باعث بزرگ و گشاد شدن معده می‌شود، صحت دارد؟ آیا سالاد می‌تواند از میزان جذب چربی و کالری وعده اصلی غذا بکاهد و موجب لاغری شود؟ بهترین زمان مصرف سالاد چه موقع است؟

یکی از باور‌های رایج در میان برخی افراد این است که مصرف سالاد و سبزیجات همراه با وعده‌های اصلی غذایی ممکن است موجب مشکلات گوارشی مانند سوءهاضمه یا ناراحتی معده شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این باور چنین پاسخ داد: در صورتی که فرد دچار بیماری‌های خاص گوارشی مانند گاستریت (ورم معده)، زخم‌های دستگاه گوارش، رفلاکس معده به مری یا اختلالات مشابه نباشد، مصرف سبزیجات و سالاد پیش از غذا، همزمان با غذا یا پس از آن مشکلی برای دستگاه گوارش ایجاد نخواهد کرد.
 
اما در افرادی که دارای مشکلات زمینه‌ای گوارشی هستند، مصرف فیبر بالا (مانند آنچه در سبزیجات خام وجود دارد) می‌تواند به دلیل کند کردن حرکات دستگاه گوارش، علائمی مانند نفخ، درد شکمی یا سنگینی معده را تشدید کند.
 
در نتیجه، مصرف سالاد و سبزیجات برای افراد سالم نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه به دلیل داشتن فیبر، ویتامین‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها، بخشی مهم از یک رژیم غذایی سالم محسوب می‌شود.
 
 توصیه می‌شود افرادی که بیماری‌های گوارشی دارند در مورد نوع، مقدار و زمان مصرف سبزیجات با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت کنند.

