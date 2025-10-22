به گزارش تابناک به نقل از فارس، بالگرد حامل رئیسجمهور هند دروپادی مورمو هنگام فرود در ایالت کرالا، در باند تازه بتنریزی شده فرو رفته و نتوانست پرواز کند.
به گفته رسانههای محلی، اقدامات سریع مقامات و همراهان، سلامت او را تضمین کرد. در چهار روز آینده، برنامه او شامل زیارت یک معبد، همراه با چندین مراسم افتتاحیه و جشنهای صدمین سالگرد در سراسر منطقه است.
بالگرد قرار بود ابتدا در نیلاکال برای بازدید رئیسجمهور از ساباریمالا فرود آید، اما به دلیل شرایط جوی نامناسب و باران شدید، محل فرود در آخرین لحظه به استادیوم پرامدام تغییر کرد.
برای آمادهسازی هلیپد، صبح همان روز بتنریزی انجام شد، اما بالگرد پیش از سفت شدن بتن فرود آمد و چرخ آن در بتن فرو رفت.
روزنامه هندی «استیتزمن» گزارش داد که ادعاهایی وجود دارد که این حادثه یک نقص ایمنی جدی بوده است.
رئیسجمهور هند به ناچار سفر خود را با خودرو و از طریق جاده ادامه داد.