تاریخ رونمایی از آیفون ۲۰ اپل اعلام شد!

گزارش‌های جدید حاکی از آن است که آیفون ۲۰ اپل در سال ۲۰۲۷ و هم‌زمان با بیستمین سالگرد عرضه آیفون، با تغییرات طراحی قابل توجهی رونمایی خواهد شد که هیجان زیادی را به همراه دارد.

به گزارش گجت نیوز، اپل در یک حرکت استراتژیک قصد دارد شماره ۱۹ را نادیده بگیرد و مستقیماً به نام آیفون ۲۰ برود تا هیجان بیشتری در بازار ایجاد کند. این رویکرد پیشتر با عرضه آیفون X در سال ۲۰۱۷ نیز مورد استفاده قرار گرفت. کارشناسان معتقدند این جهش نام‌گذاری، نشان‌دهنده یک تحول بزرگ در این سری محصولات است. این تغییرات می‌تواند مسیر آینده گوشی‌های هوشمند را تعیین کند.

تغییر نام‌گذاری و طراحی احتمالی آیفون ۲۰

یک محقق به نام هو مو-یئول از شرکت Omdia معتقد است اپل شماره ۱۹ را نادیده می‌گیرد و مستقیما iPhone 20 را عرضه می‌کند. انتظار می‌رود سری آیفون ۲۰ نقطه عطفی در طراحی باشد و با نمایشگر بدون حاشیه، ظاهری شیشه‌ای و یکپارچه خواهد داشت.

برنامه عرضه مدل‌های آینده اپل

این گزارش همچنین می‌گوید اپل ممکن است در سال ۲۰۲۵ عرضه مدل استاندارد آیفون ۱۸ را نادیده بگیرد. در عوض، مدل‌های پرو، ایر و آیفون فولد عرضه می‌شوند. در سال ۲۰۲۷، اپل مدل استاندارد آیفون ۲۰ و آیفون ۱۸ e را در نیمه اول سال معرفی می‌کند. در پاییز همان سال، آیفون ۲۰ پرو، آیفون ۲۰ ایر و آیفون فولد ۲ بازطراحی‌شده به بازار می‌آیند.