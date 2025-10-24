En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

پشت پرده ۹ میلیون دلار واردات لوازم آرایشی / منابع ارزی کشور خرج «آب پنیر و سنگ پا» می‌شود؟

در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات ضروری به شدت با کمبود ارز مواجهند آمار تکان‌دهنده‌ای از واردات کالا‌های غیرضروری و بی ارزش به چشم می‌خورد.
کد خبر: ۱۳۳۵۸۱۲
| |
3 بازدید

پشت پرده ۹ میلیون دلار واردات لوازم آرایشی / منابع ارزی کشور خرج «آب پنیر و سنگ پا» می‌شود؟

درحالی که منابع ارزی کشور تحت فشار تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار دارد، آمارهای سال گذشته خبر از تخصیص حجم قابل توجهی منابع ارزی به کالاهای مصرفی غیرضروری دارد؛ برای مثال اقلامی چون «ژل تزریق زیر پوست»، «سفیدآب» و حتی «سنگ پا» که مشابه تولید داخل هم دارد جزء اولویت‌های تخصیص ارز آن هم در شرایط بحران اقتصادی قرار می گیرد . 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اگر بر روی ماهیت کالاهای وارداتی دقت کنیم مشخص می شود که برخی از آن‌ها در شرایط اقتصادی و کمبود منابع ارزی، جزو اولویت‌های پایین و کالاهای مصرفی غیرضروری یا لوکس محسوب می‌شوند برای مثال  حجم قابل توجهی از واردات به اقلامی مانند «فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با با وزن ۶,۱۱۶ تن و ارزش ۹,۴۶۰,۲۰۸ دلاراختصاص یافته است . 

اختصاص یافتن مقدار زیادی ارز برای «ژل تزریق زیرپوست» و «سفیدآب» آن هم در شرایط محدودیت منابع ارزی و تحریم ها محل نقد جدی است . همچنین واردات اقلامی مانند «آب معدنی و آب گازدار»، «آب پنیر»، «مکمل‌های غذایی»، ازاین جهت قابل نقد است که قابلیت تولید داخل را دارد اما منافع برخی ها ایجاب می کند که ارز کشور را هدر دهند. 

همچنین واردات اقلامی متفرقه مانند «سنگ پا»، «کیسه ادرا» که نه تنها تولید مشابه داخلی دارد بلکه از نظر میزان ارزش کالایی برای هدردادن منابع ارزی کشور معنایی جز هدررفت منابع ارزی برای اقلام با ارزش افزوده پایین ندارد؛ بنابراین آمارها نشان می دهد که حجم بالای واردات کالاهای غیرضروری و با ارزش افزوده پایین بیشتر از هرچیزی اولویت‌بندی نامناسب در تخصیص ارز و همچنین عدم حمایت کافی از تولید کالاهای مشابه داخل کشور را نشان می دهد. 

پشت پرده ۹ میلیون دلار واردات لوازم آرایشی / منابع ارزی کشور خرج «آب پنیر و سنگ پا» می‌شود؟

البته مشخص نیست ارزش دلاری اعلام شده (۹,۴۶۰,۲۰۸ دلار برای فرآورده‌های آرایشی) با چه نرخ ارزی (ترجیحی، توافقی ، تالار دوم و نرخ آزاد) محاسبه شده است که متعلق به هرکدام از نرخ ها باشد تفاوت زیادی با نرخ بازار آزاد دارد که برای این اقلام تخصیص یافته است.

حال مشخص نیست که وزارت صمت که از طریق سامانه جامع تجارت مسئولیت اولیه بررسی و تأیید ثبت سفارش واردات تمامی کالاها را برعهده دارد چگونه نسبت به پذیرش تقاضای کالاهای دارای مشابه داخلی (مانند سنگ پا، آب معدنی، آب پنیر) یا کالاهای مصرفی نهایی و لوکس (مانند فرآورده‌های آرایشی و ژل زیرپوست) اقدام کرده است از سویی دیگر، مسئولیت قانونی جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخل، به طور عمده بر دوش این وزارتخانه است که نشان‌دهنده ضعف در اجرای سیاست‌های حمایتی وزارت صمت است.

اما بانک مرکزی هم به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع ارزی محدود کشور لازم است پاسخ دهد چراکه در نهایت این وظیفه بانک مرکزی است که پس از تأیید ثبت سفارش توسط وزارت صمت، مجوز تخصیص و تأمین ارز را صادر کند حتی مدیر ساختمان میرداماد تصمیم می‌گیرد که کدام کالا با کدام نرخ، امکان استفاده از ارز رسمی را داشته باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هدر رفت منابع ارزی واردات کالاهای بی ارزش واردات کالاهای عجیب واردات کالا‌
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله
پست عجیب همسر سابق پژمان جمشیدی!
سفید‌پوشانِ ناسوگوارِ تقوایی؛ منفی و مثبت‌های فرهنگ‌سازی به سبک اهالی فرهنگ
جزئیات تازه از پرونده بازداشت پژمان جمشیدی
بازیگر قدیمی تلویزیون: ماجرای پژمان را باور ندارم!
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005bVM
tabnak.ir/005bVM