صعود ایران به فینال کبدی با شکست سریلانکا

به گزارش تابناک، در چهارمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه) تیم ملی کبدی پسران کشورمان از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف سریلانکا رفت و در پایان با نتیجه قاطع ۹۲ بر ۲۳ حریف خود را از پیش‌رو برداشت.

شاگردان جواد موسوی با این پیروزی به فینال صعود کردند و باید در دیدار پایانی به مصاف تیم قدرتمند هند بروند. فینال رقابت‌های کبدی پسران روز پنجشنبه (یکم آبان) از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران برگزار خواهد شد؛ دیداری که می‌تواند برای ملی‌پوشان جوان کشورمان حکم کسب مدال طلا را داشته باشد.

تیم ملی کبدی پسران ایران در مجموع شش دیدار مرحله گروهی؛ ۴ پیروزی و ۲ شکست به ثبت رسانده و با ۸ امتیاز در جایگاه دوم جدول گروهی قرار گرفتند. ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار با نتیجه ۷۲ بر ۲۹ مقابل تایلند به برتری رسیدند، اما در بازی دوم با نتیجه ۴۸ بر ۵۵ مغلوب بنگلادش شدند. شاگردان موسوی در سومین دیدار با نتیجه قاطع ۷۴ بر ۲۳ از سد پاکستان گذشتند و سپس بحرین میزبان را با نتیجه سنگین ۹۲ بر ۱۷ شکست دادند. با این حال در پنجمین دیدار برابر هند با نتیجه ۲۹ بر ۴۶ تن به شکست دادند.

در رقابت‌های کبدی پسران جوانان آسیا ۲۰۲۵، تیم‌های ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، بحرین، سریلانکا و تایلند حضور دارند.

گفتنی است تیم ملی کبدی دختران ایران نیز روز گذشته با پیروزی مقابل تایلند جواز حضور در فینال را به‌دست آورد و باید روز پنجشنبه (یکم آبان‌ماه) از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران به مصاف هند برود.