آیا محموله نفتکش کامرونی در خلیج عدن به ایران ارتباطی داشت؟

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره حادثه‌ای که برای یک نفتکش با پرچم کامرون در نزدیکی خلیج عدن رخ داد، اظهار کرد: نفتکش مذکور متعلق به ایران نبود.

وی با بیان اینکه حتی اگر این نفتکش از یکی از بنادر ما هم بارگیری کرده باشد، مهم نیست، چون ما پول محموله را در همان لحظه ابتدایی بارگیری دریافت می‌کنیم و دیگر آن نفت، متعلق به کشور صاحب نفتکش و حمل‌کننده آن خواهد بود، افزود: مثلا یک نفتکش با پرچم کشورهایی مانند کامرون یا لیبریا نفت را از ایران می‌خرند؛ همان لحظه ابتدایی پول محموله نفت را دریافت می‌کنیم و دیگر به ما ارتباطی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: یعنی ما نفت را به صاحب نفتکش تحویل می‌دهیم و پول خود را دریافت می‌کنیم. هر اتفاقی بعد از آن، دیگر به ما ارتباطی ندارد.

بخشایش تصریح کرد: البته مقداری حساسیت در این شرایط هم وجود دارد و عنوان می‌کنند که این نفت از ایران بارگیری شده، در حالیکه اگر این اتفاق هم افتاده باشد، ایران این نفت را فروخته و نفتکش هم متعلق به ایران نبوده است.

واکنش ایران در قبال تهدیدات دریایی چیست؟

وی در پاسخ به این سؤال که اگر تهدیدی متوجه کشتی‌های ایرانی باشد، واکنش ایران چه خواهد بود، تأکید کرد: معمولا جمهوری اسلامی ایران متناسب با ضربه‌ای که دریافت می‌کند، متناسب با همان ضربه در همان مکان پاسخ می‌دهد. زمانی که رژیم صهیونیستی برخی از فرماندهان ما را در سوریه ترور می‌کرد، ما هم سعی می‌کردیم که در یکی از کشورها همان کار را انجام بدهیم. این یک قاعده بود؛ یعنی اگر ایران را در کشور سوم می‌زدند، ایران هم در کشور سوم تلافی می‌کرد.

اگر جنگ نفتکش‌ها اتفاق بیفتد غربی‌ها متضرر می‌شوند

بخشایش با اشاره به اینکه اگر جنگ نفتکش‌ها بخواهد رخ بدهد، غربی‌ها بیشتر متضرر می‌شوند، گفت: جمهوری اسلامی ایران بر بنادر خود، منطقه و تنگه هرمز کاملا مسلط است و رفت‌وآمد کشتی‌ها و جابجایی نفت برایش راحت است. این غربی‌ها هستند که ضربه می‌خورند؛ آنها توسط حوثی‌ها در باب‌المندب ضربات زیادی متحمل شده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: البته نباید در آینده چنین فضایی ایجاد شود که نفتکش‌ها مورد اصابت قرار بگیرند و ناامنی ایجاد شود، اما اگر محموله و نفتکش متعلق به کشور ما باشد و خودمان هم قصد جابجایی آن را داشته باشیم، در صورت تعرض یا تهدید، با سنگین‌ترین ضربات و پاسخ کوبنده از ناحیه ما مواجه خواهند شد.

به گزارش تابناک، در هفته جاری، یک نفتکش با نام MV FALCON در نزدیکی خلیج عدن هدف حمله قرار گرفت؛ رسانه‌های غربی مدعی شدند که این کشتی حامل محموله‌ای از ایران بوده است، اما مقامات کشورمان با صراحت اعلام کردند که این کشتی نه متعلق به ایران است و نه تحت مالکیت یا مدیریت شرکت‌های ایرانی قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده که در عرصه انرژی و تجارت دریایی، شفاف و مسئولانه عمل می‌کند و حمله به کشتی‌های تجاری، صرف‌نظر از مبدا یا مقصد آن‌ها، اقدامی تحریک‌آمیز و محکوم‌شده از سوی ایران است.