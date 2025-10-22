En
وزیر کشور: موضوع متقنی درباره گشت‌ ارشاد نشنیدم

به گزارش تابناک، وزیر کشور گفت: وزارت ارشاد موضوع گشت‌های ارشاد را پیگیری می‌کند.
 
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در حاشیه حیاط دولت بیان کرد: من موضوع متقنی درباره گشت‌های ارشاد نشنیدم. در دولت قرار شد وزارت فرهنگ و ارشاد موضوع را پیگیری کند.
 
وی افزود: درباره متصل نشدن برخی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به درگاه ملی مجوزها شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کشور، تعداد بسیار زیادی دارند با یک وزارتخانه که یک ستاد در مرکز و در ۳۱ استان و در سطح حدود ۵۰۰ شهرستان‌ها واحد اجرایی وجود دارد.
 
او اظهار کرد: ما در وزارت کشور ما حدود ۴۰ هزار دهیاری و بیش از ۱۰۰۰ شهرداری داریم. شهرداری‌ها تابع ضوابط خاص خود هستند و شوراهای شهر همکاری خود را اعلام کرده‌اند، طبیعتاً از نظر کمی تعدادشان این مجموعه‌ها بسیار گسترده است اما از منظر ظرفیت و تعداد، کار سنگینی است. در حوزه وزارت کشور ـ یعنی سازمان شهرداری‌ها ـ تلاش این است که در اولین فرصت این نهادها هم به طرح ملحق شوند. 
 
وزیر کشور گفت: آنچه روشن است این است که ما با ورود قانونی اتباع مشکلی نداریم، اتباع کشورهای مختلف به‌صورت قانونی تحت عنوان ویزاهای گردشگری یا ویزاهای کار وارد می‌شوند و باید مطابق نیاز کشور و با اعلام کفالت یا پذیرش از سوی کارفرما در محل مشخص مشغول کار شوند. روندهای مربوط به اخذ ویزا و مجوز مراحل قانونی خود را دارد و به‌صورت قانونی انجام می‌شود. مسأله اصلی ما حضور غیرقانونی اتباع است.
 
وی افزود: درباره دانش‌آموزان هم قرار شد آمار دقیقی تهیه شود تا وضعیت واقعی مشخص و سپس تصمیم لازم اتخاذ گردد.
وزیرکشور گشت ارشاد حجاب اسکندر مؤمنی
