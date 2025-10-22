En
صندوق طلای «عیار» کارگزاری مفید، برنده تندیس برترین‌های بورس کالای ایران

کارگزاری مفید در سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران، تندیس برتر بخش «پیشگامان نهادهای مالی» را دریافت کرد.
صندوق طلای «عیار» کارگزاری مفید، برنده تندیس برترین‌های بورس کالای ایران

این تندیس به‌دلیل مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری طلای «عیار» به مفید اهدا شد. صندوق «عیار» بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری بازار سرمایه ایران است و بیش از 400 هزار سرمایه‌گذار دارد.

سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران در عصر روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ با حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت‌الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای برگزار شد.

این همایش در چهار بخش پیشگامان بازار فیزیکی، پیشگامان بانک‌ها، پیشگامان بازار فلزات گرانبها و پیشگامان نهادهای مالی به تجلیل از نهادهای مالی و اقتصادی پرداخت.

کارگزاری مفید امسال وارد چهارمین دهه فعالیت خود شده و توانسته است با اتکا به تجربیات خود و بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند روز در بازار سرمایه کشور، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی، کالایی و بخشی را تأسیس کند که صندوق طلای «عیار» یکی از آن‌ها است.

صندوق طلای «عیار» کارگزاری مفید، برنده تندیس برترین‌های بورس کالای ایران

خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا یکی از مطمئن‌ترین راهکارهای سرمایه‌گذاری در این فلز گرانبها است. این صندوق‌ها معاف از مالیات هستند و جزو صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) به شمار می‌روند.

 

انتهای رپرتاژ آگهی/

کارگزاری مفید صندوق طلای عیار پیشگامان نهادهای مالی رپرتاژآگهی
