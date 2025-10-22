وزیر دولت روحانی، گزینه پرسپولیس شد

En
در روزهایی که لابی‌های گسترده میان مدیران مختلف و بانک شهر برای انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس به اوج خود رسیده، خبرهای تازه‌ای از پشت‌پرده این رایزنی‌ها به گوش می‌رسد.
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ در روز‌هایی که لابی‌های گسترده میان مدیران مختلف و بانک شهر برای انتخاب مدیرعامل جدید پرسپولیس به اوج خود رسیده، خبر‌های تازه‌ای از پشت‌پرده این رایزنی‌ها به گوش می‌رسد. طبق شنیده‌ها، مدیران بانک شهر طی روز‌های اخیر از بانک‌های عضو کنسرسیوم مالک پرسپولیس خواسته‌اند تا گزینه‌های پیشنهادی خود را برای مدیریت این باشگاه اعلام کنند.

در همین راستا، مدیرعامل یکی از بانک‌های سهامدار پرسپولیس، گزینه‌ای غیرمنتظره را پیش‌روی احمدی قرار داده است؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات! تحلیل این مدیر بانکی برای این پیشنهاد هم کار سختی نیست؛ آذری جهرمی چهره‌ای جوان، پرانرژی و البته پرسپولیسی است که از پشتوانه سیاسی قابل‌توجهی برخوردار بوده و می‌تواند با ارتباطات گسترده‌اش در دولت، مسیر تازه‌ای را برای پرسپولیس باز کند.

جالب آنکه در بسته پیشنهادی این بانک، نام مهدی مهدوی‌کیا نیز به‌عنوان گزینه مدیر ورزشی در کنار آذری جهرمی دیده می‌شود؛ ترکیبی که در نگاه اول برای هواداران پرسپولیس می‌تواند وسوسه‌برانگیز باشد.

با این حال، این پیشنهاد فعلاً در حد طرح اولیه و صحبت‌های عادی است و شاید هنوز به صورت رسمی با خود آذری جهرمی هم در میان نگذاشته باشند.

