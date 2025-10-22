عکس: تخریب کاخ سفید

تخریب بال شرقی کاخ سفید برای ساخت سالن رقص ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پستی را در رسانه اجتماعی با موضوع اعلام شروع ساخت این سالن منتشر کرده و همچنین به این مساله در زمان میزبانی از تیم‌های بیسبال دانشجویی در اتاق شرقی با ذکر این جمله که «فعالیت‌ها درست پشت سر ما در حال اجرا هستند» اشاره کرد. «ویل شارف»، رئیس این کمیسیون که همزمان دبیر کارکنان کاخ سفید و یکی از دستیاران ارشد ترامپ است در جریان نشست ماه سپتامبر این کمیسیون گفته بود این نهاد اختیار قانونی در قبال تخریب یا عملیات‌های آماده‌سازی زمین در املاک فدرال ندارد.بال شرقی کاخ سفید شامل دفاتر متعددی از جمله دفتر بانوی اول آمریکا است. این قسمت از کاخ سفید در سال ۱۹۰۲ ساخته شد و چند بار در سالهای بعد از آن مورد نوسازی قرار گرفت و در سال ۱۹۴۲ طبقه دومی نیز به آن اضافه شد.