عکس: تجمع اعتراضی مقابل سفارت فرانسه
در آستانه برگزاری دادگاه مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی حامی فلسطین که در فرانسه بازداشت شده است، جمعی از دانشجویان دانشگاههای مختلف، سه شنبه ۲۹ مهرماه با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل سفارت فرانسه در تهران خواستار آزادی وی شدند.
برچسبها:تجمعات سفارت فرانسه تهران مهدیه اسفندیاری عکس خبری
