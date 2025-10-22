ماجرای طلاق پژمان جمشیدی و نگار فرهمند سر باز کرد

به گزارش تابناک، پژمان جمشیدی، فوتبالیست پیشین و بازیگر سینما و تلویزیون در سال‌های اخیر به اوج شهرت رسیده و البته حواشی پیرامون او هم زیاد شده است.

این بازیگر در سال ۱۴۰۱ با نگار فرهمند ازدواج کرد که یک مدل و بلاگر اینستاگرامی است. فرهمند مدتی بعد با انتشار تصاویری از خود در خارج از کشور خبر از مهاجرتش داد که این موضوع به شایعات مربوط به طلاق زود هنگام پژمان و همسرش دامن زد.

پژمان جمشیدی چندی پیش در برنامه ۳۶۰ عادل فردوسی پور گفت روز‌های خیلی سختی را می‌گذراند و از مردم خواست که برای او دعا کنند. عادل فردوسی پور هم گفت این اتفاق به نفع تو است و بدین ترتیب جدایی پژمان و نگار تایید شد.

حالا پس از خبر طلاق پژمان جمشیدی این هنرمند ظاهرا درگیر یک حاشیه تازه شده است.