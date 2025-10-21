En
کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده

فیروز کریمی (مربی فوتبال) در یک برنامه ورزشی تلویزیونی، به صحبت‌های المیرا شریفی مقدم پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۸۴
4387 بازدید

کنایه تندفیروزکریمی به خانم مجری دربرنامه زنده

به گزارش تاباک، فیروز کریمی (مربی فوتبال) امروز در یک برنامه ورزشی تلویزیونی، گفت: «بهتر است ایشان به جای صحبت درباره هاشمیان، به همان آشپزی اش برسد؛ چون من شوهر ایشان به من گفت که چند وقت است که غذای گرم و درست حسابی نخورده است!»

گفتنی است، المیرا شریفی‌‌مقدم مجری شبکه دوی صدا و سیما و همسر داود عابدی گزارشگر ورزشی اخیرا به نقد عملکرد فنی وحید هاشمیان مربی با اخلاق تیم پرسپولیس پرداخته بود و بازیکن و مربی سابق تیم ملی ایران را در اندازه مربیگری تیم پرسپولیس ندانسته بود! 

در این حال، خود وحید هاشمیان (که سابقه حضور در تیم های مطرح اروپایی همچون بایرمونیخ را در کارنامه ورزشی‌اش دارد، دیشب در شبکه سه خطاب به مجری برنامه فوتبال برتر گفته‌بود، فوتبال ما به جایی رسیده که در برنامه‌های مختلف غیر ورزشی هم عملکرد بازیکنان و مربیان را آنالیز می‌کنند. این در حالیست که فرضا من که تخصص علم اقتصاد یا سینما را ندارم هیچ گاه در این حوزه‌ها و متخصصان این حوزه‌ها اظهار نظر نمی‌کنم.

فیروز کریمی سرمربی فوتبال ایران المیرا شریفی مقدم انتقاد پرسپولیس وحید هاشمیان
