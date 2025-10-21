احترام نظامی به پرچم کشورمان در بحرین + عکس

به گزارش تابناک، پرچم مقدس کشورمان در محل برگزاری مراسم افتتاحیه سومین دوره بازیهای آسیایی بحرین ۲۰۲۵ با احترام نظامی ورزشکاران و کادر سرپرستی توسط هستی خزایی بانوی ملیپوش بسکتبال کشورمان به اهتزاز در آمد.
در زمان اهتزاز پرچم مقدس و طنین انداز شدن سرود ملی کشورمان ورزشکاران و کادر سرپرستی حاضر در مراسم ضمن خواند سرود ملی به پرچم مقدس کشورمان احترام نظامی گذاشتند.
علیرضا پاکدل سرپرست کاروان سفیران امید، رضاشجیع رئیس کمیته فنی کاروان، حمیرا اسدی و محمد کاظمی از اعضای کادر سرپرستی کاروان و حججی رئیس فدراسیون سهگانه از دیکر اعضای کاروان ورزشی ایران بودند که در این مراسم حضور داشتند.
یاسین موسوی و درسا فرشاد پور از ملیپوشان مویتای، هستی خزایی و علیرضا رشیدی از ملی پوشان بسکتبال ۳x۳، امیر مهدی وظیفه و وانیا فتحعلی پور از ملیپوشان ورزشهای رزمی
فرزان احمدی و نازنین فاطمه داودی دو ملی پوش بوکس همچنین پارسا رسولی جزی ملیپوش سه گانه و سوشیانت صادقی ملیپوش گلف از ورزشکاران حاضر در مراسم پرچم بودند.