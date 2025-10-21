En
انهدام باند توزیع لوازم آرایشی تقلبی با برند شرکت‌های معروف

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان ۴ نفر از اعضای اصلی باند توزیع لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی را شناسایی و دستگیر کردند.
انهدام باند توزیع لوازم آرایشی تقلبی با برند شرکت‌های معروف

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حجت متقی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار از منابع اطلاعاتی مبنی بر اینکه افرادی اقدام به تولید لوازم آرایشی بهداشتی با برند شرکت‌های معتبر و توزیع گسترده از طریق فضای مجازی در سطح کشور می‌کنند موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان مبارزه با جعل پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات تکمیلی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی انبار دپو، چاپخانه تولید لیبل‌های تقلبی شناسایی شد که در بازرسی از آن تعداد ۵ هزار عدد لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی و غیراستاندارد با برند شرکت‌های معروف ایده که بسته‌بندی شده و آماده توزیع در سطح بازار بود به همراه تعداد بسیار زیاد و قابل توجهی لیبل، هولوگرام، بسته بندی و کارتن‌های خالی جهت ادامه اقدام مجرمانه کشف، انبار و چاپخانه مذکور نیز پلمب شد.

 معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: ۴ نفر از متهمان اصلی را پلیس در این خصوص دستگیر کرد که در بازجویی‌های تخصصی به تولید و فروش بیش از ۳۰ میلیارد ریال از محصولات مذکور معترف شد.

وی با بیان اینکه پلیس پس از تحقیقات تکمیلی با صدور قرار قانونی مناسب متهمان را  با هماهنگی‌های قضایی تحویل زندان دادند، توصیه کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلسی ۱۱۰ تماس بگیرند.

