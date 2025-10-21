En
حمله مجدد دوروف به فرانسه

پاول دوروف می‌گوید سرقت از لوور فقط یک دزدی نیست.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پاول دوروف، بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام، به سرقت بزرگ در موزه لوور پاریس واکنش نشان داد و آن را نشانه‌ای از «بحران در نظام حکومتی و جامعه فرانسه» دانست. او نوشت: «سرقت از لوور برای من تعجب‌آور نیست. این اتفاق نشان می‌دهد کشوری که زمانی بزرگ بود، اکنون وارد مرحله‌ی زوال شده است. در حالی‌که دولت به جای پرداختن به مشکلات واقعی، وقت خود را صرف فریب مردم با خطر‌های ساختگی می‌کند.»

دوروف در ادامه گفت این سرقت نه‌تنها یک زیان فرهنگی بزرگ است، بلکه نشانه‌ای از ضعف سیستم امنیتی فرانسه و کاهش اعتماد عمومی نیز به شمار می‌آید. به گفته‌ی او، این حادثه همچنین مشکلات عمیق‌تری در نظام مدیریت عمومی این کشور را آشکار کرده است.

او در پایان با لحنی طنزآمیز نوشت: «من آماده‌ام جواهرات سرقت‌شده را بخرم و به لوور برگردانم.» سپس توضیح داد که منظورش موزه لوور در ابوظبی است و افزود: «چون از آن‌جا کسی نمی‌تواند چیزی بدزدد!»

موزه لوور ابوظبی که در سال ۲۰۱۷ در جزیره سعدیات افتتاح شد، یک پروژه مشترک بین فرانسه و امارات متحده عربی است.

در تاریخ ۲۷ مهر، افراد ناشناس با لباس کارگران وارد موزه لوور پاریس شدند و جواهرات مربوط به دوران ناپلئون و ۹ اثر عتیقه را سرقت کردند. وزارت فرهنگ فرانسه این اقدام را «جنایتی علیه میراث فرهنگی ملی» خوانده و پرونده را به سطح بین‌المللی برده است.

دوروف پیش از این در واکنش به قانون «کنترل چت» در فرانسه این کشور را به افول در فرهنگ و آزادی‌های مدنی متهم کرده بود. طبق این قانون، دولت می‌تواند برای مقابله با آزارجنسی کودکان در فضای مجازی، حتی به پیام‌های رمزنگاری‌شده کاربران هم دسترسی داشته باشد.

پاول دوروف تلگرام سرقت موزه لوور وزارت فرهنگ فرانسه آزار جنسی سیستم امنیتی
