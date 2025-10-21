ارتش اسرائیل: جنگ هنوز تمام نشده است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ زمیر امروز (سهشنبه) در نشست ارزیابی وضعیت در مقر فرماندهی مرکزی رژیم صهیونیستی حضور یافت و با تعدادی از مقامات نظامی این رژیم در کرانه باختری دیدار کرد.
بر اساس گزارش کانال ۷ تلویزیون اسرائیل، او در این نشست اظهار داشت که با وجود گذشت دو سال از آغاز جنگ غزه، ارتش این رژیم همچنان در مرحلهای از بازسازی و تغییرات عملیاتی قرار دارد.
زمیر گفت: «نبرد هنوز پایان نیافته است. چالشهای بسیاری در همه جبههها، بهویژه در کرانه باختری، پیش روی ما قرار دارد.»
با وجود اعلام آتشبس رسمی در نوار غزه، تنشها و درگیریهای پراکنده در این منطقه همچنان ادامه دارد.
آتشبس از دهم اکتبر در این منطقه وارد مرحله اجرا شده است؛ اما ارتش اسرائیل همچنان به نقض این توافق ادامه میدهد.
اسرائیل طی روزهای گذشته به ادعای زیر پا گذاشتن توافق آتشبس دهها غیرنظامی فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است.