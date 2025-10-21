هاآرتص: طرح براندازی حماس شکست خورد

یک رسانه اسرائیلی گفت که پس از پایان جنگ اخیر در نوار غزه و اجرای آتش‌بس، تلاش‌ اسرائیل برای ایجاد جایگزین یا تضعیف حماس بی‌نتیجه بوده و حماس همچنان کنترل کامل نهادهای حکومتی را در اختیار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با پایان جنگ غزه و اجرای آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، تحولات سیاسی و امنیتی در این منطقه همچنان ادامه دارد.

گزارش امروز (سه‌شنبه) روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» حاکی است که تلاش‌های اسرائیل برای ایجاد گروه‌های مسلح محلی به منظور به چالش کشیدن حماس نتیجه‌ای نداشته و این گروه‌ها اکنون یا از هم پاشیده‌اند یا اعضای آنها خلع سلاح شده‌اند.

به گفته منابع نظامی اسرائیلی، هیچ گروه یا فردی در غزه توان جایگزینی حماس را ندارد و این جنبش همچنان تنها قدرت اجرایی منطقه محسوب می‌شود.

در طول جنگ غزه، برخی گروه‌های محلی تحت حمایت اسرائیل در مناطق تحت کنترل خود اقدام به تصاحب کمک‌های انسانی و ایجاد بی‌نظمی کردند، اما به محض اجرای آتش‌بس، بخش اعظم آنها از میدان خارج شدند.

وزارت داخله غزه در اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که برای اعضای این گروه‌ها که در کشتار‌ها دست نداشته‌اند، امکان آشتی و عفو مشروط فراهم شده و همزمان پیگرد قانونی برای کسانی که تسلیم نشده‌اند، ادامه دارد.

بر اساس گزارش هاآرتص، حماس پس از آغاز آتش‌بس، کنترل کامل نهاد‌های حکومتی و مدیریت شهری را در دست گرفته است. نیرو‌های پلیس این جنبش بدون محدودیت فعالیت می‌کنند و تلاش دارند نظم را بازگردانند و با افرادی که از وضعیت بحرانی برای سوءاستفاده بهره می‌برند، برخورد کنند.

همزمان، عملیات پاکسازی خیابان‌ها، بازسازی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی برای آغاز پروژه‌های بزرگ‌تر بازسازی در نوار غزه آغاز شده است، هرچند این اقدامات نیازمند کمک‌های بین‌المللی و بودجه‌ای چند ده میلیارد دلاری است

مسئله بازگشت آوارگان نیز همچنان چالش‌برانگیز است؛ بسیاری از خانواده‌ها هنوز به محل سکونت اصلی خود بازنگشته‌اند و منتظر تأیید پایان واقعی جنگ و شرایط مالی مناسب هستند. گذرگاه رفح، که از ماه مه ۲۰۲۴ تحت کنترل اسرائیل بوده، هنوز بازگشایی نشده و مذاکرات با مصر برای فشار بر حماس جهت تحویل کامل اجساد اسرای کشته ادامه دارد.

از زمان اجرای توافق آتش‌بس، حماس ۲۰ اسیر زنده و اجساد ۱۴ اسیر اسرائیلی را به نیرو‌های صلیب سرخ جهانی تحویل داده است؛ اما برای تحویل باقی اجساد و تجهیزات نظامی به زمان و امکانات بیشتری نیاز دارد.

منابع روزنامه هاآرتص اعلام کرده‌اند که بازگشایی گذرگاه رفح مشروط به تکمیل تسهیلات و مراکز بازرسی است و احتمالا برای اولین بار از ژانویه گذشته، برخی فعالیت‌های محدود از این مسیر انجام خواهد شد.

همچنین گزارش شده است که نیرو‌های بین‌المللی مسئول نظارت بر اجرای مرحله دوم آتش‌بس هنوز نتوانسته‌اند درباره مسائل حساس مانند سیاست‌های آتش‌بس، ترکیب و اختیارات نیرو‌های چندملیتی و همکاری آنها با حماس به توافق برسند.

همزمان، هیأت‌های دیپلماتیک آمریکایی به منطقه سفر کرده‌اند تا در خصوص اجرای مرحله بعدی برنامه واشنگتن و نحوه مدیریت قدرت در غزه با حماس گفت‌و‌گو کنند.