En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هاآرتص: طرح براندازی حماس شکست خورد

یک رسانه اسرائیلی گفت که پس از پایان جنگ اخیر در نوار غزه و اجرای آتش‌بس، تلاش‌ اسرائیل برای ایجاد جایگزین یا تضعیف حماس بی‌نتیجه بوده و حماس همچنان کنترل کامل نهادهای حکومتی را در اختیار دارد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۵۹
| |
146 بازدید
هاآرتص: طرح براندازی حماس شکست خورد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با پایان جنگ غزه و اجرای آتش‌بس در ۱۰ اکتبر، تحولات سیاسی و امنیتی در این منطقه همچنان ادامه دارد.

گزارش امروز (سه‌شنبه) روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» حاکی است که تلاش‌های اسرائیل برای ایجاد گروه‌های مسلح محلی به منظور به چالش کشیدن حماس نتیجه‌ای نداشته و این گروه‌ها اکنون یا از هم پاشیده‌اند یا اعضای آنها خلع سلاح شده‌اند.

به گفته منابع نظامی اسرائیلی، هیچ گروه یا فردی در غزه توان جایگزینی حماس را ندارد و این جنبش همچنان تنها قدرت اجرایی منطقه محسوب می‌شود.

در طول جنگ غزه، برخی گروه‌های محلی تحت حمایت اسرائیل در مناطق تحت کنترل خود اقدام به تصاحب کمک‌های انسانی و ایجاد بی‌نظمی کردند، اما به محض اجرای آتش‌بس، بخش اعظم آنها از میدان خارج شدند.

وزارت داخله غزه در اخیرا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که برای اعضای این گروه‌ها که در کشتار‌ها دست نداشته‌اند، امکان آشتی و عفو مشروط فراهم شده و همزمان پیگرد قانونی برای کسانی که تسلیم نشده‌اند، ادامه دارد.

بر اساس گزارش هاآرتص، حماس پس از آغاز آتش‌بس، کنترل کامل نهاد‌های حکومتی و مدیریت شهری را در دست گرفته است. نیرو‌های پلیس این جنبش بدون محدودیت فعالیت می‌کنند و تلاش دارند نظم را بازگردانند و با افرادی که از وضعیت بحرانی برای سوءاستفاده بهره می‌برند، برخورد کنند.

همزمان، عملیات پاکسازی خیابان‌ها، بازسازی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی برای آغاز پروژه‌های بزرگ‌تر بازسازی در نوار غزه آغاز شده است، هرچند این اقدامات نیازمند کمک‌های بین‌المللی و بودجه‌ای چند ده میلیارد دلاری است

مسئله بازگشت آوارگان نیز همچنان چالش‌برانگیز است؛ بسیاری از خانواده‌ها هنوز به محل سکونت اصلی خود بازنگشته‌اند و منتظر تأیید پایان واقعی جنگ و شرایط مالی مناسب هستند. گذرگاه رفح، که از ماه مه ۲۰۲۴ تحت کنترل اسرائیل بوده، هنوز بازگشایی نشده و مذاکرات با مصر برای فشار بر حماس جهت تحویل کامل اجساد اسرای کشته ادامه دارد.

از زمان اجرای توافق آتش‌بس، حماس ۲۰ اسیر زنده و اجساد ۱۴ اسیر اسرائیلی را به نیرو‌های صلیب سرخ جهانی تحویل داده است؛ اما برای تحویل باقی اجساد و تجهیزات نظامی به زمان و امکانات بیشتری نیاز دارد.

منابع روزنامه هاآرتص اعلام کرده‌اند که بازگشایی گذرگاه رفح مشروط به تکمیل تسهیلات و مراکز بازرسی است و احتمالا برای اولین بار از ژانویه گذشته، برخی فعالیت‌های محدود از این مسیر انجام خواهد شد.

همچنین گزارش شده است که نیرو‌های بین‌المللی مسئول نظارت بر اجرای مرحله دوم آتش‌بس هنوز نتوانسته‌اند درباره مسائل حساس مانند سیاست‌های آتش‌بس، ترکیب و اختیارات نیرو‌های چندملیتی و همکاری آنها با حماس به توافق برسند.

همزمان، هیأت‌های دیپلماتیک آمریکایی به منطقه سفر کرده‌اند تا در خصوص اجرای مرحله بعدی برنامه واشنگتن و نحوه مدیریت قدرت در غزه با حماس گفت‌و‌گو کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هاآرتص حماس غزه آتش بس اسرائیل
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارتش اسرائیل: جنگ هنوز تمام نشده است
تکرار ادعای «ترامپ» علیه مقاومت فلسطین
معاون ترامپ وارد سرزمین‌های اشغالی شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bSt
tabnak.ir/005bSt