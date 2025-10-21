ترامپ باز هم حماس را تهدید کرد!

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بدون اشاره به اذعان صهیونیست‌ها به بمباران مردم مظلوم در غزه و نقض آتش بس، بار دیگر به موضع گیری علیه حماس پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در سخنانی بدون اشاره به اذعان اشغالگران صهیونیست مبنی بر بمباران مردم مظلوم در غزه و نقض آتش بس، بار دیگر به موضع گیری علیه مقاومت فلسطین حماس پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا که نمی‌خواهد نقض آشکار آتش بس از سوی متجاوزان اشغالگر صهیونیست را حتی در لفظ مورد اشاره قرار دهد، ادعا کرد: متحدان منطقه‌ای به من اطلاع داده‌اند که در صورت نقض توافق حماس با ما، از ورود نیروی نظامی عظیم به غزه و مجازات آن استقبال می‌کنند! به متحدان و اسرائیل اطلاع داده‌ام که هنوز زمان مداخله نظامی علیه حماس فرا نرسیده است!

دونالد ترامپ، سپس مدعی شد: امید است حماس کار درست را انجام دهد و اگر این کار را نکند، پایان آن سریع، خشونت‌آمیز و بی‌رحمانه خواهد بود!