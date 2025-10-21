En
زائر زندانی در عربستان نداریم

رئیس جدید سازمان حج و زیارت گفت: ایران در حال حاضر هیچ زائر زندانی در عربستان ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۵۵
307 بازدید
زائر زندانی در عربستان نداریم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا رشیدیان در پاسخ به پرسش درباره اینکه با توجه به دیپلماسی فعال بین ایران و عربستان، آیا اکنون زندانی‌ایی در عربستان داریم؟ اظهار کرد: تا جایی که اطلاع داریم در سال گذشته آخرین مورد زندانی به کشور منتقل شد و درحال حاضر کسی را نداریم و اگر کسی هم زندانی باشد، با توجه به کنسولگری فعال ایران و فعالیت سفارت، این مهم در وظایفی است که وزارت خارجه پیگیری می‌کند.

رشیدیان که پس از مراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان حج و زیارت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، درباره ماموریت اصلی این سازمان توضیح داد: در حکمی که وزیر فرهنگ و ارشاد صادر کرده، پیوستی در هشت محور آمده است که اولویت‌های سازمان حج و زیارت شامل همان موارد است. امیدواریم در این دورانی که در خدمت سازمان حج و زیارت هستم، این موارد را دنبال کنیم. مسلما یکی از موارد این است که حج و زیارت را به سمت یک حج هوشمند پیش ببریم تا بتوانیم حجِ روان و متناسب با شأن و عزت زائران ایرانی داشته باشیم، آن هم در شرایط امروز که کشور در حوزه‌های روابط اقتصادی با مشکلاتی مواجه است، مخصوصا در جابه‌جایی ارز.

او اضافه کرد: ما امیدواریم با قول‌ها و توافق‌هایی که با مسئولان اقتصادی خصوصا بانک مرکزی داریم، بتوانیم ارز مورد نیاز حج را که بخشی از آن قطعی شده، تامین اعتبار و منتقل کنیم تا در اجرای حج با مشکلی مواجه نشویم.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین گفت: ثبت‌نام حج تمتع ادامه دارد و سفرهای عمره درحال انجام است. صحبتی با مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران داشتیم تا اگر بشود ظرفیت پروازی عمره را افزایش دهیم.

رشیدیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اجرای عمره با قیمت ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، گفت: این مورد به دوران قبل مربوط است.

زائر عربستان زندانی وزارت خارجه عمره حج تمتع علیرضا رشیدیان
