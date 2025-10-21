واکنش دولت به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در واکنش به انتشار کلیپ مربوط به مراسم عروسی دختر علی شمخانی گفت: باید هوشیار بود که هدف اصلی این جنگ رسانه‌ای، ایجاد بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه است، نه نقد یا اصلاح رفتار افراد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، الیاس حضرتی در جلسه شورای روابط‌عمومی‌های استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، در واکنش به انتشار کلیپ مربوط به مراسم عروسی دختر علی شمخانی، گفت: انتشار چنین محتواهایی در فضای مجازی جزو دستورکار همیشگی دشمنان بوده و این روزها شدت بیشتری پیدا کرده است.

وی افزود: اینکه ناگهان کلیپی از یک مراسم، گفت‌وگو یا اظهار نظر منتشر می‌شود و به‌سرعت دست‌به‌دست می‌گردد، بخشی از پروژه تخریب چهره‌هاست.

ده باشد یا نه؛ به همان اندازه که اثرگذاری دارد، هدف تخریب قرار می‌گیرد.

حضرتی با اشاره به اینکه «هیچ‌کس مصون از خطا نیست»، گفت: البته اشتباهات شخصی هم می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند، اما اصل ماجرا، خطای افراد نیست؛ بلکه طراحی سازمان‌یافته برای تخریب، ناامیدسازی مردم، سلب اعتماد عمومی و ایجاد تفرقه میان اقشار مختلف جامعه است.

وی تأکید کرد: باید هوشیار بود که هدف اصلی این جنگ رسانه‌ای، ایجاد بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه است، نه نقد یا اصلاح رفتار افراد.