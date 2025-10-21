کشف و ضبط ۲۰ قطعه شی باستانی در لرستان

جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۲۰ قطعه شی باستانی مربوط به سه دوره صفوی، قاجار و پهلوی در شهرستان دورود کشف و ضبط شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس لرستان سرهنگ فرهاد ابدال چگنی روز سه شنبه اظهار داشت: ماموران انتظامی دورود با اشراف اطلاعاتی از نگهداری مقادیری اشیای تاریخی توسط فردی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی دورود با هماهنگی قضائی در بازرسی از مخفیگاه فرد مورد نظر ۲۰ قطعه اشیای باستانی کشف کردند.

وی با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است تصریح کرد: قاچاق آثار باستانی تاراج فرهنگ و تاریخ کشور است و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت شناسایی افراد سودجو مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف محموله قاچاق دخانیات به ارزش ۳۰ میلیارد ریال

سرهنگ ابدال چگنی همچنین اظهار داشت: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان، در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم قاچاق کالا، فعالیت یک باند سازمان‌یافته قاچاق کالا‌های دخانی را در خارج و داخل از استان رصد کردند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی، هویت ۲ نفر از اعضای اصلی این باند و همچنین انبار محل دپوی سیگار‌های قاچاق در خرم‌آباد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، چندین اکیپ از ماموران پلیس به آدرس مذکور اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: در عملیات ضربتی و بازرسی از این انبار، مقادیر زیادی کالای دخانی فاقد مجوز شامل یک میلیون و ۴۵ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار، سه هزار و ۵۶۰ بسته تنباکوی میوه‌ای و چهارهزار و ۹۶ برگ پیپر خارجی فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: در جریان این عملیات، ۲ نفر از اعضای این باند دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در امر قاچاق مورداستفاده قرار می‌گرفت نیز توقیف شد که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.