En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف و ضبط ۲۰ قطعه شی باستانی در لرستان

جانشین فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۲۰ قطعه شی باستانی مربوط به سه دوره صفوی، قاجار و پهلوی در شهرستان دورود کشف و ضبط شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۴۷
| |
3 بازدید
کشف و ضبط ۲۰ قطعه شی باستانی در لرستان
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری پلیس لرستان سرهنگ فرهاد ابدال چگنی روز سه شنبه اظهار داشت: ماموران انتظامی دورود با اشراف اطلاعاتی از نگهداری مقادیری اشیای تاریخی توسط فردی در یکی از روستا‌های اطراف این شهرستان، موضوع را در دستور کار قرار دادند.
 
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی دورود با هماهنگی قضائی در بازرسی از مخفیگاه فرد مورد نظر ۲۰ قطعه اشیای باستانی کشف کردند.
 
وی با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است تصریح کرد: قاچاق آثار باستانی تاراج فرهنگ و تاریخ کشور است و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت شناسایی افراد سودجو مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
 
کشف محموله قاچاق دخانیات به ارزش ۳۰ میلیارد ریال
 
سرهنگ ابدال چگنی همچنین اظهار داشت: ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان، در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی و مقابله قاطع با پدیده شوم قاچاق کالا، فعالیت یک باند سازمان‌یافته قاچاق کالا‌های دخانی را در خارج و داخل از استان رصد کردند.
 
وی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی، هویت ۲ نفر از اعضای اصلی این باند و همچنین انبار محل دپوی سیگار‌های قاچاق در خرم‌آباد شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، چندین اکیپ از ماموران پلیس به آدرس مذکور اعزام شدند.
 
جانشین فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: در عملیات ضربتی و بازرسی از این انبار، مقادیر زیادی کالای دخانی فاقد مجوز شامل یک میلیون و ۴۵ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار، سه هزار و ۵۶۰ بسته تنباکوی میوه‌ای و چهارهزار و ۹۶ برگ پیپر خارجی فاقد مجوز کشف شد.
 
سرهنگ ابدال چگنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان داشت: در جریان این عملیات، ۲ نفر از اعضای این باند دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که در امر قاچاق مورداستفاده قرار می‌گرفت نیز توقیف شد که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.
اشتراک گذاری
برچسب ها
شی باستانی تنباکو سرهنگ ابدال چگنی دخانیات تنباکو میوه ای قاچاق
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور کیفرخواست متهمان قاچاق ۲ تن طلا در ارومیه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bSh
tabnak.ir/005bSh