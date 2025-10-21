En
افزایش حقوق نظامیان در دستور کار شورا حقوق

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بحث افزایش حقوق نیروهای مسلح در شورای عالی حقوق و دستمزد بررسی می‌شود.
افزایش حقوق نظامیان در دستور کار شورا حقوق

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با موضوعات افزایش حقوق نیرو‌های مسلح گفت: موضوع اصلاح حقوق نیرو‌های مسلح هیچ ارتباطی با شورای عالی اداری ندارد و بحث افزایش حقوق نیرو‌های مسلح در شورای عالی حقوق و دستمزد بررسی می‌شود.

گفتنی است تاکنون در بیش از ۸ پویش خواستار افزایش حقوق و مزایای معیشتی برای نیرو‌های مسلح شده و نوشته‌اند، این عزیزان در همه عرصه‌ها با جان خود حافظ امنیت مردم عزیز و کیان ایرانِ جان بوده و در جنگ اخیر علیه رژیم منحوس صهیونیستی نیز با جانفشانی این عزیزان پیروزی عزتمندانه برای ایرانیان به دست آمد.

در یکی از این پویش‌ها آمده «حقوق کسی که سینه‌شو جلوی گلوله می‌گیره، نباید از حقوق کسی که پشت میز نشسته کمتر باشه.»

