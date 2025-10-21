En
تیم ملی والیبال با ترکیب اصلی به عربستان می‌رود/ فهرست نهایی برای بازی‌های کشورهای اسلامی؛ به‌نژاد مصدوم نبود!

فدراسیون والیبال ایران در حالی با تمرکز و هزینه بالا تیمی کامل را راهی مسابقات همبستگی اسلامی می‌کند که در سال ۲۰۱۷، تیم جوانان ایران با هدایت بهروز عطایی قهرمان همین رقابت‌ها شده بود.
تیم ملی والیبال با ترکیب اصلی به عربستان می‌رود/ فهرست نهایی برای بازی‌های کشورهای اسلامی؛ به‌نژاد مصدوم نبود!

اگرچه روابط عمومی فدراسیون والیبال از تیم اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی با عنوان تیم ب یا تیم دوم ایران یاد کرده است، اما ترکیب نهایی نشان می‌دهد بازیکنان اصلی تیم ملی در جمع اعزامی‌ها هستند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تمرینات تیم ملی والیبال ایران برای حضور در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی از روز گذشته زیر نظر پیمان اکبری آغاز شد. این تمرینات با حضور ۱۴ بازیکن در حال برگزاری است، اما فهرست نهایی ۱۲ بازیکن اعزامی از هم‌اکنون مشخص و به برگزارکنندگان اعلام شده است.

پیش‌تر باشگاه شهداب یزد اعلام کرده بود که عرشیا به‌نژاد، پاسور اول تیم ملی و این باشگاه، به دلیل مصدومیت سنگین قادر به همراهی تیم ملی در این رقابت‌ها نیست. با این حال، آن‌طور که مشاهدات نشان می‌دهد، به‌نژاد در تمرینات تیم ملی حضور یافته و در ترکیب نهایی قرار دارد.

بر اساس بررسی‌های تابناک، ۱۲ بازیکن نهایی ایران برای این رقابت‌ها عبارتند از: علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، احسان دانش‌دوست، امیرحسین ساداتی، امیر آفتاب‌آذر، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح‌آبادی فراهانی، علی حاجی‌پور، پوریا آریاخواه و محمدرضا حضرت‌پور. دو بازیکن دیگر دعوت‌شده نیز در فهرست نهایی جایی نخواهند داشت.

تیم ملی والیبال با ترکیب اصلی به عربستان می‌رود/ فهرست نهایی برای بازی‌های کشورهای اسلامی؛ به‌نژاد مصدوم نبود!

در کادر فنی، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی به عنوان مربی و علی ساوری به عنوان آنالیزور تیم را در سفر به عربستان همراهی می‌کنند. همچنین از میان عیسی سنگدوینی و امیرحسین منظمی (دبیر فدراسیون)، یکی به عنوان سرپرست تیم انتخاب خواهد شد. طبق معمول، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال نیز در کنار تیم ملی حضور خواهد داشت و البته مربیانی، چون محمد ترکاشوند و مسعود آرمات که در تمرینات حضور دارند به مسابقات اعزام نخواهند شد.

اگرچه روابط عمومی فدراسیون والیبال از این تیم با عنوان تیم ب یا تیم دوم ایران یاد کرده است، اما ترکیب نهایی نشان می‌دهد بازیکنان اصلی تیم ملی از جمله به‌نژاد، حاجی‌پور، آریاخواه، کاظمی و ناصری در جمع اعزامی‌ها هستند. به این ترتیب، ایران شاید تنها تیم آسیایی باشد که با تعطیل کردن لیگ داخلی، بهترین بازیکنانش را به رقابت‌هایی با سطح فنی پایین و اهمیت اندک اعزام می‌کند.

از آنجا که مسابقات کشور‌های اسلامی در تقویم رسمی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) قرار ندارد، لژیونر‌های ایرانی مجوز حضور در این رقابت‌ها را پیدا نکرده‌اند؛ هرچند بعید نبود در غیر این صورت، فدراسیون آنها را نیز مجبور به حضور کند.

فدراسیون والیبال ایران در حالی با تمرکز و هزینه بالا تیمی کامل را راهی مسابقات همبستگی اسلامی می‌کند که در سال ۲۰۱۷، تیم جوانان ایران با هدایت بهروز عطایی قهرمان همین رقابت‌ها شده بود و در دوره‌های دیگر هم تیم چندم ایران قهرمان شده و هیچ‌گاه تیم با چنین ترکیب کاملی به مسابقات اعزام نشده است.

برچسب ها
تیم ملی والیبال بازی های کشورهای اسلامی فدراسیون والیبال عرشیا به‌نژاد
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
مطالب مرتبط
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
بررسی میزبانی ایران برای بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۹
تقوی و داوری در مسیر علیرضا دبیر شدن؟/ آزمون سخت والیبال و بسکتبال
تحریف تاریخ توسط فدراسیون والیبال؛ زنان ایران ۹ سال پیش هم قهرمان شده بودند!
رویای مدال جهانی در سایه اشتباهات و حاشیه‌ها بر باد رفت/ دستاورد قافله‌بلند والیبال در فیلیپین؛ تقریبا هیچ
از کرسنت تا والیبال؛ تصمیم‌هایی که هزینه‌اش را ایران می‌دهد
